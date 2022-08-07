İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece 23.30'da ateşkesin başlayacağı bildirildi

İsrail'in cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami Cihad arasında bu gece yerel saatle 23.30'da (TSİ 23.30) ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi.

İslami Cihad'ın Sözcüsü Davud Şihab da AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Mısır'ın arabuluculuğuyla bu gece 23.30'da uygulamaya girecek ateşkes üzerinde anlaşma sağlandı." dedi.

Sözcü, Kahire'nin İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Halil Avavde ve pazartesi gözaltına alınan İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'nin serbest bırakılması üzerinde çalışacağı sözü vermesi üzerine ateşkes sağlandığını aktardı.

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan üst düzey bir İsrailli hükümet yetkilisi de ateşkesin bu gece Tel Aviv saatiyle 23.30'da uygulanmaya başlayacağını söyledi.

İsrail, cuma günü abluka altındaki Gazze şeridine İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle saldırı başlatmıştı. Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket atılarak karşılık verilmişti.