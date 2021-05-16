İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi

16.05.2021 17:07

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188'e yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına bugün de devam etti.

GECE YARISI SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 8'i çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi

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Son saldırılarla Gazze'de 55'i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1230'a çıktığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi

MORGLARDA YER KALMADI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi

NE OLDU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi

Filistin, İsrail, Gazze, Kudüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi - Son Dakika Dünya


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