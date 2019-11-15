İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şubesi'nce İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Konya'da tarihi Şerafettin Camisi önünde toplanan AGD üyesi grup, "Kudüs İslam'ındır, Müslümanlar birleşsin", "Kudüs coğrafi bir mesele değildir, imani bir meseledir" pankartları açtı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan AGD Konya Şube Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Çalı, İsrail'in saldırganlığının siyonist düşüncenin eseri olduğunu söyledi.

Filistin topraklarının bir asırdır kan gölüne döndüğünü anlatan Çalı, şunları kaydetti:

"İsrail demek, 'soykırım, katliam, terör ve zülüm' demektir. ABD güdümündeki bölge ülkelerinin ve hükümetlerinin sessizliği ya da vurdumduymazlığı İsrail'in küstahlığına ve şımarıklığına zemin hazırlamaktadır. İslam ülkelerinin ABD'yle olan bağımlılık ilişkileri İsrail konusunda ciddi adımlar atılmasına engel olmaktadır. İsrail ve siyonizm karşıtı tüm hareketlerin daha etkin ve daha organize olması için çaba sarf etmeliyiz.Tüm İslam ülkelerindeki hükümetleri İsrail konusunda daha sahici adımlar atmaya davet ediyoruz. Bu coğrafyaya huzur ve barışı getirecek adımlar, ABD ve İsrail ile bir ve beraber olmakta değil, İslam ülkeleri ve ezilen diğer ülkelerle hak ve adalet ekseninde birlikteliktedir."