İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda teröristin eşinin ifadesi çıktı

08.04.2026 15:54
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önündeki saldırıya ilişkin, teröristlerin günler önce keşif yaptığı belirlendi. Yakalanan teröristlerden birinin eşinin de ifadesine ulaşıldı. Öte yandan 3 teröristin fotoğrafları da ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun önündeki saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına bugün gözaltı sayısı yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 11 OLDU

İstanbul, Kocaeli ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı. Devam eden çalışmalarda, bir şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Ç. ve Enes Ç. ile dün yakalanan 3 şüpheliyle gözaltına alınanların sayısı 11 oldu. Dün gözaltına alınan 3 şüphelinin DAEŞ bağlantısı olduğunun tespit edildiği açıkladı.

ÖLEN TERÖRİSTİN SUÇ DOSYASI

Saldırıda ölen teröristin 2018 yılında aile içi şiddet, cinayetten 3 yıl hapis yattığının ortaya çıktığını ve 2021 yılında da DAEŞ üyeliğinden mal varlığının 3 yıl boyunca dondurulduğu öğrenildiği bilgisini paylaşan Tüysüz, “Önümüzdeki saatlerde bu gözaltı sayısında artış yaşanabilir.” dedi.

Öte yandan çatışmada öldürülen Yunus E.S.'nin 2018 yılında Adana'da cinayete karıştığı da öğrenildi.

3 ŞÜPHELİNİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltındaki 11 şüphelinin sorgusu sürerken Yunus Emre S., Enes Ç., Onur Ç.,’nin fotoğrafları ortaya çıktı. 

TERÖRİSTLER OLAY YERİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Polis ekiplerinin çalışmasında, teröristlerin daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi.

EŞİNİN İFADESİ DE ALINDI

Teröristlerden Onur Ç.'nin eşinin de ifadesi alındı. Kadının ifadesinde, eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

TERÖR SALDIRISI

Dün saat 12.00 sıralarında başlayan çatışma yaklaşık 10 dakika sürmüş, bölgeye gelip polislere ateş açan 3 teröristten birisi öldürülmüştü. İki polisin yaralandığı saldırıda ise iki terörist yaralı olarak ele geçirilmişti. 

Kaynak: AA

