Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan sivilleri hedef aldılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan sivilleri hedef aldılar

Haberin Videosunu İzleyin
09.04.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İsrail savaş uçaklarının Lübnan genelinde sivil yerleşim birimlerini doğrudan hedef aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bombalanan çok katlı bir apartmanın saniyeler içinde yerle bir olduğu ve o esnada caddede bulunan sivillerin yaşadığı büyük dehşet anbean kayıt altına alındı.

İsrail, dün Lübnan genelinde 100’den fazla noktayı hedef alan ağır bir hava saldırısı düzenledi.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, bu aşamada önceliğin acil müdahale çalışmalarının yürütülmesi, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yaralıların durumlarına göre hastanelere sevk edilerek tedavilerinin sağlanması olduğu vurgulandı.

AÇIKTAN SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Öte yandan İsrail’in sivilleri ve sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarından bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İsrail savaş uçaklarınca bombalan çok katlı bir apartmanın yıkıldığı anlar yer aldı. O sırada apartmanın bulunduğu caddede yürüyen iki Lübnanlı sivilin yaşadığı korku ve dehşet anları kayıt altına alındı.

Lübnan, İsrail, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 19:11:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan sivilleri hedef aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.