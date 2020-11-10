İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu - Son Dakika

İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu

10.11.2020 17:25
İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu, System.String[]

İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının oylaması öncesi mecliste, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'ye yakın durması nedeniyle İsrail'in Demokrat Parti'yle olan ilişkilerine zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının oylaması öncesi mecliste, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'ye yakın durması nedeniyle İsrail'in Demokrat Parti'yle olan ilişkilerine zarar verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

İsrail ile Bahreyn arasında imzalanan ilişkilerin normalleştirme anlaşmasının meclisteki oylaması öncesi konuşan Netanyahu, cumhuriyetçilere daha yakın durduğu için ülkesi ile demokratlar arasındaki ilişkilere zarar verdiği yönündeki eleştirilere tepki gösterdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya karşı olmasının Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını savunan Netanyahu, "Başkan Obama ile olan fikir ayrılıklarımıza rağmen onun döneminde İsrail en büyük askeri yardımı aldı ve bundan gurur duyuyorum." dedi.

Muhalefetten gelen, İsrail'in ABD ile olan ilişkileri kötü yönettiği ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakın ilişki kurarken, Demokrat Parti'ye mesafeli durduğu yönündeki eleştirilere cevaben Netanyahu, "38 yıl boyunca ABD'nin iki büyük partisiyle olan ilişkilerimizi güçlendirmek için yoğun çaba harcadım. Bu konuyu Cumhuriyetçiler veya Demokratlar olarak görmüyorum, sadece İsrail'in çıkarı olarak görüyorum." diye konuştu.

Netanyahu, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden ile uzun yıllara dayanan bir dostluğunun olduğunu dile getirirken, Washington yönetiminin yeni dönemde Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu'da başlattığı girişimi takip etmesini umduğunu sözlerine ekledi.

İsrail ile Bahreyn arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın mecliste yapılacak oylamayı geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Bahreyn, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'A Takımı' belli oldu Son Dakika: Ekonominin yeni patronu Lütfi Elvan, yol haritasını anlattı: Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı KJ hatalarıyla gündeme gelen TRT'den bir yanlışlık daha: Devletin zirvesi Atanıtkabir'deydi Çimento kamyonunun kağıt gibi ezdiği minibüsten şoför, mucize eseri çıktı Sahte polis kimliğiyle otomobil satan kişileri dolandıran 3 kişi tutuklandı Fenomen Murat Övüç, lüks villasında 147 bin dolarlık takılarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu
Antalyaspor, F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı Antalyaspor, F.Bahçe'nin eski hocası Ersun Yanal ile anlaştı         
17:56
Son Dakika: Galatasaray, Aralık ayında seçime gidiyor Son Dakika: Galatasaray, Aralık ayında seçime gidiyor         
17:32
İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim İzmir depreminin mucizesi Ayda'dan mesaj var: Ben iyiyim         
17:20
Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum Tenisi bırakıp modellik yapan Sofya Zhuk, hakaret dolu mesajlara tepkili: Anlayamıyorum         
16:14
Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi Hazar Ergüçlü, Alev Alev dizisi için bambaşka biri oldu! Vücuduna 5 saatlik makyajla yanık imajı verildi         
15:54
Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek? Kılıçdaroğlu, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımındaki bir detaya dikkat çekti: Bu ne demek?         
15:09
Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi Ordu'da bir okulda öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı, eğitime 4 gün ara verildi         
14:59
Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış         
14:00
Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı Jandarma kontrol noktasından geçerken elindeki tabancayla video çeken Suriyeli yakalandı         
13:44
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Berat Bey'in sağlık problemi nedeniyle devir teslim töreni yapılmayacak         
11:37
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 18:04:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail meclisindeki Bahreyn anlaşması oylamasına Washington-Tel Aviv ilişkileri tartışması damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei