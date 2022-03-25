İsrail ordusu Fas ile askeri iş birliği mutabakatı imzalandığını duyurdu - Son Dakika

İsrail ordusu, askeri yetkililerin Fas'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında iş birliği mutabakatı imzalandığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, üst düzey askeri yetkililerin, Fas'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği belirtildi.

Başkent Rabat'ta gerçekleşen görüşmede, Fas'ın karşı karşıya bulunduğu tehditlerin değerlendirildiği, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ve Orta Doğu'daki ortak çıkarların ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede, her iki ülke yetkililerinin askeri iş birliğini geliştirme konusundaki isteklerini dile getirdiği, operasyonel ve istihbarat alanlarına ek olarak, eğitim ve rehabilitasyon alanlarında askeri iş birliği fırsatlarını masaya yatırdığı kaydedildi.

Açıklamada, taraflar arasında askeri iş birliği mutabakatı imzalandığı ve ortak eylem planı imzalanması için ortak bir askeri komitenin oluşturulması konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Ziyaretle ilgili Fas makamlarından şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının 27-28 Mart'ta İsrail'de bir araya geleceğini bildirmişti.

Fas ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi arasında 23 Mart'ta, havacılık endüstrisinde ikili iş birliğini ve ortak yatırımları güçlendirmeyi amaçlayan bir anlaşma imzalanmıştı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2000'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

İsrail ile Fas, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım 2021'de Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette de iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.