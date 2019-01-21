Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu: Suriye'deki İran Güçlerine Hava Saldırısı Düzenledik
BBC

İsrail Ordusu: Suriye'deki İran Güçlerine Hava Saldırısı Düzenledik

1 saat önce

İsrail ordusu Suriye'deki İran güçlerine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail Ordusu: Suriye'deki İran Güçlerine Hava Saldırısı Düzenledik, System.String[]
İsrail ordusu Suriye'deki İran güçlerine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın elit birimi olan Kudüs Gücü'nü hedef aldığını belirtti.

Saldırıda silah depoları, Şam Uluslararası Havalimanı'nın askeri bölümü, İran istihbarat birimi ve İran askeri talim tesisinin hedef alındığı duyuruldu.

Suriye, hava savunma sistemlerinin çoğu İsrail roketini engellediğini açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hedef alınan yerlerin "başkent Şam yakınlarında" olduğunu, buralarda silah depolarının ve Hibullah ile İran'a ait askeri birliklerin olduğunu belirtti.

Gözlemevine göre saldırıda yaşamını yitirenler de oldu.

Operasyon İsrail'in Golan Tepeleri'nin kuzeyinden İsrail'e roket atıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından engellendiği açıklamasının ardından geldi.

Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri 1967'de İsrail tarafından işgal edildi. Tepeler uluslararası hukuka aykırı bir şekilde İsrail işgali altında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar günü Çad'da yaptığı konuşmada Suriye'deki İran güçlerini hedef alacaklarını söylemişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:26 

İran, Suriye, İsrail, Dünya
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