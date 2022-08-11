İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad'ı "İran'ın uzantısı" olmakla suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad'ı "İran'ın uzantısı" olmakla suçladı

11.08.2022 17:59
İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad'ı "İran'ın uzantısı" olmakla suçladı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ordunun, 5 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda hedef aldığını iddia ettiği İslami Cihad Hareketinin "İran'ın bir uzantısı olduğunu ve grubun Tahran yönetiminden her yıl on milyonlarca dolar finansman aldığını" savundu.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ordunun, 5 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda hedef aldığını iddia ettiği İslami Cihad Hareketinin " İran'ın bir uzantısı olduğunu ve grubun Tahran yönetiminden her yıl on milyonlarca dolar finansman aldığını" savundu.

Gantz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) mevkidaşı Charalambos Petrides ile başkent Tel Aviv'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Filistinli grup İslami Cihad'ı "İran'ın uzantısı" olmakla suçlayan Gantz, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya değindi.

İsrailli Bakan, "İslami Cihad, İran'ın vahşi bir uzantısı. (İslami Cihad'ın) Liderliği, sıkça İran'ı ziyaret ediyor ve İran yönetimiyle buluşuyor. İslami Cihad'ın İran'da açık çeki var." ifadelerini kullandı.

Gantz, İran'ın her yıl İslami Cihad'a "on milyonlarca dolar finansman sağladığını" ileri sürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail askerleri 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almıştı.

İsrail, bu adımın ardından İslami Cihad'ın saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde bulunan sivil yerleşimleri ulaşıma kapatmıştı.

Güneydeki birliklerini takviye eden İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılarda Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 48 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın ara buluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad'ı 'İran'ın uzantısı' olmakla suçladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:13:23. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı, İslami Cihad'ı "İran'ın uzantısı" olmakla suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement