İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Doğu Kudüs'te istikrarının korunması için "sorumluluk" çağrısı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Doğu Kudüs'te istikrarının korunması için "sorumluluk" çağrısı

21.04.2022 01:01
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Doğu Kudüs'te istikrarının korunması için "sorumluluk" çağrısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin yönetimi ve bölgedeki tüm yönetimleri Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs'te güvenlik istikrarının korunması için "sorumlu davranmaya" çağırdı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin yönetimi ve bölgedeki tüm yönetimleri Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Doğu Kudüs'te güvenlik istikrarının korunması için "sorumlu davranmaya" çağırdı.

Savunma Bakanı Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi ve bölgedeki tüm yönetimleri, Ramazan Bayramı öncesinde uygulamak istediğimiz sivil politikanın bileşenlerini genişletebilmemiz için sorumlu davranmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Gantz, Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e Filistinlilere verilen akraba ve Mescid'i Aksa ziyareti izinlerine işaret ederek, "Güvenlik gerginliğine bakılmaksızın akraba ziyaretleri ve ibadet özgürlüğüne izin verme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Filistinlileri İsrail güçlerine taş atmakla suçlayan Gantz, İsrail'in ibadet özgürlüğünü ve Mescid-i Aksa'nın statükosunu koruduğunu savundu.

Ürdün, 18 Nisan'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere tepki olarak İsrail'in Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve protesto mektubu vermişti.

Birleşik Arap Emirlikleri de 19 Nisan'da, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarla ilgili İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak kınama ve protestosunu iletmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

Fanatik Yahudiler dün de İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.

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Katar: Mescid-i Aksa'daki ihlallerin durması için acil ve kararlı müdahale gerekli Katar: Mescid-i Aksa'daki ihlallerin durması için acil ve kararlı müdahale gerekli İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, İsrail'in 'Mescid-i Aksa' ihlallerine ilişkin uluslararası aktörlere mektup İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, İsrail'in 'Mescid-i Aksa' ihlallerine ilişkin uluslararası aktörlere mektup

Doğu Kudüs, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Doğu Kudüs'te istikrarının korunması için 'sorumluluk' çağrısı - Son Dakika


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