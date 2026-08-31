İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu hedef aldı: Yaşama hakkı yok - Son Dakika
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İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu hedef aldı: Yaşama hakkı yok

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İsrailli haham Menachem Ben Shahar, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi egemenliğini kabul etmeyen Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi gerektiğini savundu. Ben Shahar, anne ve babasını "düşman" olarak nitelendirdiği 5 yaşındaki bir çocuğun dahi "yaşama hakkı olmadığını" söyleyerek tepki çeken ifadeler kullandı.

İsrailli haham Menachem Ben Shahar'ın işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilere yönelik kullandığı ifadeler tepki çekti. Ben Shahar, Yahudi egemenliğini kabul etmeyen Filistinlilerin bölgeyi terk etmesi gerektiğini savunurken, çocukları da hedef alan sözler sarf etti.

Al Jazeera'nin yayımladığı görüntülerde bir grupla konuşan Ben Shahar, Yahudi olmayanların "İsrail toprakları" olarak tanımladığı bölgede herhangi bir ulusal hakka sahip olmadığını öne sürdü.

"YAHUDİ EGEMENLİĞİNİ KABUL ETMEYENLER TERK ETSİN"

Ben Shahar, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki varlığını hedef alarak, Arapların Yahudi egemenliğini kabul etmemeleri halinde bölgeyi terk etmeleri gerektiğini savundu.

İsrailli haham, "Yahudi egemenliğini kabul etmeyenlerin bölgeyi terk etmesi gerektiğini" söyledi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI

Ben Shahar'ın en sert ifadeleri ise çocuklara yönelik oldu. Al Jazeera English'in aktardığına göre İsrailli haham, anne ve babası "düşman" olarak kabul edilen 5 yaşındaki bir çocuğun dahi "yaşama hakkı olmadığını" söyledi.

Ben Shahar'ın çocukları da kapsayan sözleri, açıklamalarının en dikkat çeken bölümü oldu.

DAHA ÖNCE DE "HUVVARA YOK EDİLSİN" DEMİŞTİ

Menachem Ben Shahar'ın Filistinlilere yönelik sert söylemleri daha önce de gündeme geldi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre İsrail polisi, Ben Shahar'ı Ekim 2025'te aşırıcı mesajlar yaydığı ve Filistinlilere yönelik şiddeti teşvik ettiği şüphesiyle gözaltına alarak sorguladı.

Ben Shahar daha önce de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin kenti Huvvara'nın "yok edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

İSRAİL'İN YERLEŞİMLERİ ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da kurduğu yerleşimler uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediliyor.

Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024'te yayımladığı danışma görüşünde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki devam eden varlığının hukuka aykırı olduğunu belirtti. Divan, İsrail'in bu topraklardaki varlığını "mümkün olan en kısa sürede" sona erdirmesi gerektiği görüşünü açıkladı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika İsrail İsrailli haham 5 yaşındaki çocuğu hedef aldı: Yaşama hakkı yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • zumra2018 zumra2018:
    1 seneleri kaldı. 2027 bekleyin... sona geldiler 7 1 Yanıtla
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