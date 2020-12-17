İsrailli siyasiler, "Kudüs'te Filistin başkenti için yer olacağını" söyleyen Savunma Bakanı Gantz'a tepki gösterdi - Son Dakika

İsrailli milletvekilleri ve bakanlar, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın eş-Şark el-Avsat gazetesine yaptığı " Kudüs'te Filistin başkenti için yer olacağına" dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Eş-Şark el-Avsat gazetesi, Gantz ile yaptığı uzun bir röportajı yayınlamıştı. Gantz, röportajda "Kudüs'ün birleşik kalması gerek. Ancak Kudüs çok geniş bir şehir olduğu için Filistin başkenti için orada yer olacak. Kudüs herkes için kutsal şeylerle dolu bir şehir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Kudüs İşleri Bakanı Rafi Peretz "Birleşik Kudüs, Yahudi halkının ebedi başkentidir, başkasının başkenti değildir. Burası atalarımızın yürüdüğü yerdir ve biz de buradan yola çıktık." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği Likud partisinden Yüksek Öğretim Bakanı Zeev Elkin Twitter hesabından, "Hayır Benny, kafan karışmış. Birleşik Kudüs'te bir Filistin başkentine yer yok, böyle bir yer yok ve olmayacak. Son derece basit, olmayacak." paylaşımında bulundu.

İsrail 7. Kanalına göre, Likud'tan milletvekili olan Nir Barkat ise, "Kudüs, yalnızca bir devletin başkentidir. Yahudi halkının ebedi başkenti ve İsrail'in başkentidir." dedi.

Gantz, röportajda, askeri görevleri yerine getirirken tüm Arap ülkelerini gizlice ziyaret ettiğini belirterek, "resmi, dostane ve barışçıl, halka açık bir şekilde" ziyaret etme arzusunda olduğunu ifade etmişti.

Filistinlilerin bağımsız bir devlet hakları olup olmadığına dair ne düşündüğü sorusuna cevap vermeyen Gantz, "Filistinlilerin içinde bağımsız olarak yaşayacakları bir düzeni hak ettiklerini" söylemekle yetinmişti.

Gantz röportajda ayrıca, Ürdün Vadisi'nin "ilhak" edilmesi konusuna bağlı olduğunu ve 1967 sınırlarına dönülmeyeceğini ancak uzlaşıya açık olduklarını da dile getirmişti.

Netanyahu ile Gantz arasında ihtilaflı konular bulunuyor

İsrail'de Likud Partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği koalisyon hükümetinde Netanyahu ile Gantz'ın 18 ay süreyle dönüşümlü başbakanlık yapması öngörülmüştü.

Buna göre, öncelikle Netanyahu başbakanlık koltuğuna otururken, Savunma Bakanlığını üstlenen Gantz ise aynı zamanda "alternatif başbakan" olarak adlandırılıyor. Son zamanlarda bütçe meselesi başta olmak üzere iki lider arasında bazı ihtilaflar meydana gelmişti.