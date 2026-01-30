İşsizlik Oranı 25 Yılın En Düşüğünde - Son Dakika
Politika

İşsizlik Oranı 25 Yılın En Düşüğünde

İşsizlik Oranı 25 Yılın En Düşüğünde
30.01.2026 18:39
Bakan Işıkhan, işsizlik oranının 2025 Aralık'ta %7,7 ile son 25 yılın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Açıklanan bu veriler bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor ki dezenflasyon politikalarını kararlılıkla uygularken, çalışma hayatını asla ihmal etmedik" dedi.

TOKİ'nin kura çekişili ve çeşitli ziyaretlere katılmak üzere Ordu'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı işgücü istatistiklerine göre, işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı. Bakan Işıkhan, "İşsizlik oranı 2025 yılı aralık ayında, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik oranı, hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi, hem de 32 aydır tekli hanelerdeki seyrini sürdürüyor. Açıklanan bu veriler bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor ki dezenflasyon politikalarını kararlılıkla uygularken, çalışma hayatını asla ihmal etmedik. Tam tersine Cumhurbaşkanımızın riyasetinde istihdamı büyüten, işsizliği kalıcı biçimde azaltan dengeli bir politika yürüttüğümüzü görüyoruz. Özellikle gençlerin ve kadınların, işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız iş pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 15 - 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1'e geriledi" diye konuştu.

'3 YILDA 3 MİLYON GENCİN İSTİHDAMA KATILMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla, ocak ayının başında 'Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı'nı hayata geçirdiklerini ve proje kapsamında 3 yılda 3 milyon gencin istihdama katılmasını sağlayacaklarını belirten Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu alanda da tarihimizin en önemli atılımlarından birini yapmış olacağız. Kadınlarda ve gençlerde elde edilen tarihi iyileşmeler, iş pozitif ve genç istihdam hamlesi gibi programlarla üretime daha fazla insanı dahil ettiğimizi ortaya koyuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışma hayatını geliştirme ve sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. En son geçen günlerde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gençliğin Üretim Çağı - GÜÇ Programımızı duyurduk. Gençlerin eğitimden kopmadan, işgücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu programla gençlerimizi stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye ve özel sektöre uzanan kapsamlı bir istihdama teşvik etmek amacındayız. GÜÇ Programımızın Ordulu gençlerimize ve girişimcilerimize ciddi bir motivasyon olacağına inanıyorum. Ayrıca bugün Ordu'ya bir müjde daha vermek istiyorum. Aktif işgücü programlarımızdan önemli bir adım olarak hayata geçirdiğimiz İşgücü Uyum Programımızla, bu dönemde Türkiye genelinde 50 bini aşkın kontenjan tanımlayacağız." Bakan Işıkhan, Ordu'ya 2 bin 750 İşgücü Uyum Programı (İUP) kontenjanı tanımladıklarını belirterek, salondaki vatandaşların ısrarı üzerine bu rakamı 3 bin 552'ye yükselttiklerini duyurdu.

'2026'DA 1970'LERİN SORUNLARINI KONUŞULUYOR OLMASI YÜZ KIZARTICI'

AK Parti olarak sürekli hizmet etmeye çalıştıklarını ancak bazılarının bu hizmetlere taş koymaya çalıştığını ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Biz, yıllardır yorulmadan ve dinlenmeden ülkemizin istikbali için çalışırken, birilerinin de maalesef yıllarca yine yorulmadan ve dinlenmeden milletin alın terini ve emeğini, hakkını çalma, gasp etme derdinde olduğuna şahit olduk, olmaya da devam ediyoruz. Türkiye, gelecek yüzyıla damgasını vurmaya hazırlanırken, iç gündemimizin halen CHP'li belediyelerde ödenmeyen işçi maaşları, çarçur edilen belediye bütçeleri, akmayan sular, dağlara dönüşen çöpler olması son derece vahim ve utanç verici bir durum. 2026 yılının Türkiye'sinde hala 1970'lerin sorunlarının konuşuluyor olması da yüz kızartıcı bir hadisedir. Maalesef CHP'li belediyelerin beceriksiz yönetimleri yüzünden her gün yeni bir rezalete, skandala uyanıyoruz. İşçinin ve emekçinin hakkını sömürerek, her gün yeni bir rezilliğe imza attıkları yetmiyormuş gibi bir de utanmadan ve sıkılmadan milletin lehine olan her hizmeti eleştirmek, yalanla ve iftirayla yapılanı yıkmak derdindeler. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını tatillerde çarçur ederken, maalesef yüzler kızarmıyor. Bizler vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin haklı gayreti içerisindeyiz. Türkiye olarak hedefimiz, ülkemizi büyütecek 100 yıllık planlar yaparken, bu kutlu yürüyüşümüze engel olacak tüm bu sorunları bertaraf ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu gerçekleştirmek."

Programın sonunda, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Akkuş Belediyesi Meclis Üyeleri Turhan Yıldız ve Hasan Taşçı'ya da rozetleri, Bakan Işıkhan tarafından takıldı.

Kaynak: DHA

