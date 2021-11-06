İstanbul'a çöken sisi etkisini sürdürüyor! Görüş mesafesi düştü, feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika

İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler önlerini görmekte güçlük çekti.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:

İDO

- 08.30: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

- 08.30: Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

- 08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 08.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

- 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

- 10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

- 10:30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

PUS VE SİS UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada " Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

8 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji bugün beklenen yoğun sis nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da yoğun sis görülecek.