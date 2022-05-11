İSTANBUL'A TURİST AKINI BEKLENİYOR - Son Dakika
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İSTANBUL'A TURİST AKINI BEKLENİYOR

11.05.2022 10:59

TURİZM sezonunun açılması ile birlikte turist akınına uğrayan İstanbul'a, bu yıl 15 milyonun üzerinde turist gelmesi bekleniyor.

TURİZM sezonunun açılması ile birlikte turist akınına uğrayan İstanbul'a, bu yıl 15 milyonun üzerinde turist gelmesi bekleniyor. Turistlerin ilgi gösterdiği kentte, Topkapı Sarayı, Dikilitaş ve Ayasofya Camii civarındaki yoğunluk dikkat çekerken, İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaşar, "Şu an 2 bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara göre mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamadığını belirtirken, tarihi yarımada otellerini bünyesinde barından Old City Otelciler Platformu'nun Başkanı Tarkan Akyüz ise, "Fiyatlarımız Avrupa ülkelerine nazaran çok ucuz kaldı. Bu sebeple bir yoğunluk yaşanıyor" dedi.

Salgının etkisinin azalmasıyla yaz tatilini İstanbul'da geçirmek isteyen turistler, kente akın etti. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a gelen turistlerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında yılın ilk 3 ayında Rusya'dan gelen turist sayısı yüzde 37'lik artışla 258 bine, İran'dan gelen yüzde 113.2 artışla 253 bine, Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 164.5'lik artışla 226 bine yaklaştı. Resmi nüfusu 15 milyon olan kente yıl sonuna kadar 15 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor. İstanbul Otelciler Esnaf Odası'na göre, bu kapsamda otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı buldu, İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada ise otellerde yer kalmadığı belirtiliyor. Turist yoğunluğu Topkapı Sarayı, Dikilitaş ve Ayasofya Camii civarında göze çarparken, turistlerin buralarda sık sık alışveriş yaptıkları görüldü.

"BU YIL TURİST SAYISININ 15 MİLYONU AŞABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUM"

İstanbul Otelciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yaşar, yıl sonuna kadar İstanbul'un nüfusu kadar turist ağırlayacağını belirterek, "Mayıs ayından itibaren İstanbul'da çok ciddi bir potansiyel oluşmaya başladı. Şu an İstanbul'daki otellerin yüzde 90'ı dolu. 2 bin 100 civarında esnaf oteli var. Şu an 2 bin 100 otelden yüzde 90'a yakın bir doluluk yakaladık. Bu böyle devam edecektir. Arap ülkelerinden gelecek turist sayısı çok artacak. Haziran ayı itibariyle çok ciddi bir şekilde talep artacak. Haziran ayı için otellere rezervasyonlar yapıldı, yüzde 50'ye yakını dolu vaziyette. Rezervasyonlar açısından önümüzü çok iyi göremiyoruz ancak çok ciddi talebin olduğunu biliyoruz. Özellikle İstanbul'da bu yıl Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında kültür turizminin mevsimi. Ciddi bir şekilde bu aylarda doluluk olacağını tahmin ediyoruz. Doluluk arttıkça arz talep dengesi düzeldikçe fiyatlar da yükseliyor. Daha önce 10 Euro'ya düşen otellerimiz bugün 45 Euro'dan müşteri kabul ediyor. İstanbul'da bu yıl sonu itibariyle turist sayısının 15 milyonu aşabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah büyük oranda bu gerçekleşir diye düşündüm" dedi.

"OTELLERDE YER BULUNAMIYOR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise DHA'ya yaptığı yazılı açıklama ile otellerde yer kalmadığını belirterek, "Şu andaki rezervasyonlara göre mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranı yüzde 92'yi buldu. Bu oran salgın öncesi dönemde bile yakalanamadı" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARIMIZ AVRUPA ÜLKELERİNE GÖRE ÇOK UCUZ KALDI, BU SEBEPTEN YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

Bünyesinde 400 oteli barındıran Old City Otelciler Platformu'nun Başkanı Tarkan Akyüz ise otel fiyatlarının çok uygun olmasından kaynaklı da turist yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Bu sene rekor kırmayı beklediğimiz bir seneydi ancak Rusya ve Ukrayna savaşı bizim bu beklentimizi azalttı. Rus turistlerin yerini henüz otellerimiz dolduramadı. Rus ve Ukraynalı turistler otellerimize çok fayda sağlıyordu. Avrupalı turistler bu sene gelse de çok az gelecek. Geçmiş yılların yüzde 10'u gelecek. Avrupalı turistler gelecek diye seviniyorduk ama o talebi henüz karşılamadılar. Ancak pandemi dönemine nazaran otel doluluklarımız gayet iyi. 2019 yılındaki turist sayısını yakalarsak bu bizi mutlu eder. Şu an doluluk oranlarımız yüzde 70 civarında. Beklentimiz yüksek. Savaş biterse otellerimiz yüzde 100 seviyesinde dolulukları yakalayacaktır. Fiyatlarımız Avrupa ülkelerine nazaran çok ucuz kaldı. Bu sebeple bir yoğunluk yaşanıyor. 2019 yılında 15 milyon turist ağırladık, 2020'de 1 milyon 800 bine düştü, 2021 yılında 6 milyonu yakaladık. Bu yıl 15 milyonları yakalayabilirsek mutlu olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

İSTANBUL'A TURİST AKINI BEKLENİYOR
İSTANBUL'A TURİST AKINI BEKLENİYOR
İSTANBUL'A TURİST AKINI BEKLENİYOR
İSTANBUL'A TURİST AKINI BEKLENİYOR

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İstanbul, Turizm, turist, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'A TURİST AKINI BEKLENİYOR - Son Dakika


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