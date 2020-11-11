İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden dijital atılım - Son Dakika

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden dijital atılım

11.11.2020 11:59
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden dijital atılım, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios Services Limited şirketi ile iş birliği anlaşmasına vardı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios Services Limited şirketi ile iş birliği anlaşmasına vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların, kulüplerine özgü oylamalarda seçim yapmak, kulüp kararlarında etkili olmak, sponsor indirimlerinden faydalanmak, maçlara VIP olarak katılmak gibi dijital ve gerçek zamanlı ödülleri kazanma şansı için kullandıkları dijital varlıkların (tokenler) bu anlaşma ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü için de hayata geçeceği belirtildi.

I·stanbul Bas¸aks¸ehir Futbol Kulübü'nün adının kısaltmasından oluşan "$IBFK" Taraftar Token'larının, yıl sonundan o¨nce blockchain tabanlı taraftar oylama ve o¨du¨l platformu Socios.com'da satıs¸a c¸ıkacağı, fiyatı, toplam arz ve lansman tarihiyle ilgili detayların yakında açıklanacağı duyuruldu.

Futbol A takımı ve E- spor takımını kapsadığı belirtilen anlaşma ile taraftarların ve tüm futbol severlerin Socios.com'da I·stanbul Bas¸aks¸ehir FK ile etkiles¸imlerine go¨re o¨du¨l puanları toplayacakları, bo¨lgelerinde 1 numaralı taraftar olmak ic¸in rekabet etmelerine olanak tanıyan bir liderlik tablosu ve bir sohbet o¨zelligˆinin de duyurulacağı da kaydedildi.

Açıklamada, taraftar Token çıkaran kulüpler arasında Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Roma ve Independiente, Türkiye'den de Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerin bulunduğu de bildirildi.

I·stanbul Bas¸aks¸ehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Ero¨gˆu¨t anlaşmayla ilgili olarak şunları aktardı:

"Socios.com ile pek c¸ok ortak noktamız oldugˆuna inanıyorum, genc¸, bas¸arılı, enerjik ve teknoloji odaklı bir giris¸im. 6 yas¸ındaki bir kulu¨p olarak, her zaman her iki tarafın da bu¨yu¨mesine yardımcı olabilecek yeni ortaklıklar arayıs¸ındayız. Socios.com ile birlikte, yeni ve hızla bu¨yu¨yen ku¨resel taraftar kitlemizin bizi daha iyi tanıması ve etkiles¸im kurması ic¸in yenilikc¸i ve egˆlenceli yollar sunmayı do¨rt go¨zle bekliyoruz."

Chiliz ve Socios.com Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Alexandre Dreyfus ise şu görüşleri paylaştı:

?"İstanbul Bas¸aks¸ehir genc¸ bir kulu¨p olabilir, ancak stratejik uzun vadeli planları ve net hedeflerle birlikte mu¨this¸ azimleri, kulu¨bu¨n Su¨per Lig ve daha yakın zamanda Avrupa futbol sahnesinde nasıl bas¸arılı olabilecegˆini go¨sterdi. Biz de bu alanda nispeten yeniyiz, ancak net hedeflerimiz var ve her gu¨n hem Tu¨rkiye hem de du¨nyadaki spor tutkunları ic¸in yeni nesil is¸lem tabanlı etkiles¸im sagˆlayarak Taraftar Token'ları olus¸turma misyonumuz ic¸in stratejik olarak c¸alıs¸ıyoruz. I·stanbul Bas¸aks¸ehir FK, Tu¨rkiye merkezli u¨c¸u¨ncu¨ kulu¨bu¨mu¨z ve toplamda 18. ortagˆımız. Ortaklarımızın sayısı bu¨yu¨du¨kc¸e, bu ortaklıkların genel agˆ etkisi de artıyor. Bu, teknolojik yeniliklerin paylas¸ılması ve nihayetinde taraftarlar ic¸in daha iyi o¨zelliklere sahip daha gu¨c¸lu¨, c¸ok yo¨nlu¨ bir u¨ru¨nu¨ beraberinde getirir ve bu da tu¨m ortak kulu¨plerimiz ic¸in gelirlerin artmasını sagˆlar."

Medipol Başakşehir Fk, Taraftar, A Takımı, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden dijital atılım - Son Dakika Spor


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