İstanbul binali yıldırım: bize 40 yıllık terörün faturası 1,5 trilyon dolar

Binali Yıldırım: Bize 40 yıllık terörün faturası 1,5 trilyon dolar

İSTANBUL,(DHA) - 6'ncı Uluslararası Ticaret Kongresi'nde konuşan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugün dünyada 1 yıllık 80 trilyon dolar gayri safi milli hasılanın yüzde 82'sini dünya nüfusunun yüzde 20'sinden az ülke alıyor. Sadece gayri safi milli hasılanın 3'te 1'inden fazlasını 4 ülke alıyor. Avrasya Coğrafyası'nda 5 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Dünya 4 ülkeden ibaret değil. Bu coğrafyanın geleceği çok parlak. Asırlar önce göç kervanları, ipek yolu doğudan batıya giderken artık dünyadaki zenginlikler batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. ABD'nin telaşla Çin'in üzerine gitmesinin sebebi budur" dedi.

İnanç Eğitim Kültür, Sosyal, Davranış ve Yardımlaşma Derneği (İNANÇDER) tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Uluslararası Ticaret Kongresi'nin 6'ncısı 'Tek Kuşak, Tek Yol' temasıyla bu yıl İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongreye, eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Durgun, İstanbul AK Parti 24.25.26'ncı dönem milletvekili Metin Külünk, İNANÇDER Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Necdet Külünk, İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli, akademisyenler ve iş insanları katıldı.

Kongrede, Türkiye'nin dış ticareti, ABD ve Çin ilişkilerinde Türkiye'nin parametresi, Tek Kuşak Tek Yol projesinin Türkiye'ye etkileri, Uluslararası ticarette lojistiğin önemi konuşuldu.

Kongrenin açılışında konuşan eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İGÜ'nün dünya genelinde akreditasyona sahip nadir üniversitelerden biri olduğunu söyleyerek, üniversitenin çalışmalarından dolayı Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli'ye tebriklerini ileterek başarılarının devamını diledi.

"TEK YOL TEK KUŞAK PROJESİNİN ADI DEĞİŞTİ"

Tek Yol Tek Kuşak diye başlayan projenin değiştiğini söyleyen Yıldırım, "Şu anda 'yol ve kuşak' diye değişti. Çünkü, 'tek yol tek kuşak' deyince kuzey, güney ve orta koridor var. Ülkeler arasında hoşnutsuzluk meydana geldi. O yüzden projenin adını genelleştirdiler. Tarihi İpek Yolu bir güzergahtan ibaret değil. Asırlarca doğu ile batı arasında, Avrasya Coğrafyası'nda zenginliğin göç ettiği bir güzergah olmuş. Bu güzergah tam bir yol ağıdır" diye konuştu.

DİJİTAL ÇAĞLA DÜNYA KÜRESEL KÖY HALİNE GETİRİLİYOR

2000'li yılların başında dünyanın dijital çağla tanıştığını aktaran Yıldırım, "Dijital çağın hedefi, dünyamızı küresel köy haline getirmektir. Ülkeleri birbirine daha fazla yakınlaştırmak ve küresel refahın daha adil dağılmasını sağlamak. Böylece bölgesel ve küresel huzursuzlukların ortadan kaldırılması. Hedef güzeldi ancak gerçekleşen bu olmadı. Dünyadaki servetin ve refahın gittikçe adil olmayan bir şekilde geliştiğini görüyoruz. Gelişmiş batı ülkeleri sermayenin dolaşımını sağladılar ama insanların dolaşımını engellediler, malların dolaşımını kısıtladılar. Gelişmekte olan ülkelerin iş gücünü, üretim kabiliyetini sağladıkları sermayeyle sömürmeye devam ettiler. Bu da bölgesel huzursuzlukları daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA 4 ÜLKEDEN İBARET DEĞİL"

Dünyadaki zenginliğin batıdan doğuya kaydığını söyleyen Binali Yıldırım, "Bugün dünyada 1 yıllık 80 trilyon dolar gayri safi hasılanın yüzde 82'sini dünya nüfusunun yüzde 20'sinden az ülke alıyor. Sadece gayri safi milli hasılanın 3'te 1'inden fazlasını 4 ülke alıyor. Avrasya Coğrafyası'nda 5 milyar 200 milyon insan yaşıyor. Dünya 4 ülkeden ibaret değil. Bu coğrafyanın geleceği çok parlak. Asırlar önce göç kervanları, ipek yolu doğudan batıya giderken artık dünyadaki zenginlikler batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. ABD'nin telaşla Çin'in üzerine gitmesinin sebebi budur" dedi.

BİZE 40 YILLIK TERÖRÜN FATURASI 1,5 TRİLYON DOLAR

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele verdiğini hatırlayan Yıldırım, "Niye ülkemizin terör marifetiyle enerjisini azaltmak, kalkınma ve gelişme hedeflerini yavaşlatmak, geciktirmek istiyorlar. Bize 40 yıllık terörün faturası 1,5 trilyon dolar. Tabi kaybettiğimiz şehitlerimiz ayrı tutuyorum. Onların bedeli parayla,pulla ölçülecek bir şey değil. Kaynaklarımızı eğer ülkemiz için kullansaydık, yılda 4 tane İstanbul Havalimanı, 20 tane Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 6 tane İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsü yapabilirdik. 8 tane Marmaray projesi gerçekleştirirdik" diye konuştu.

"AVRASYA COĞRAFYASI RÜZGARI TEKRAR ARKADAN ALACAK"

Binali Yıldırım, "Zor coğrafyadayız, bizim dışımızda gerçekleşen olaylar sebebiyle zaman zaman ülkemiz üzerinde tereddütlerin olduğu bir gerçek. Ancak şartlar ne olursa olsun gelecek yıllar, içinde bulunduğumuz Avrasya Coğrafyası'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Uzak Doğu'nun tekrar rüzgarı arkadan aldığı bir dönem olacak. Bunun işaretleri şimdiden ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"YAPTIĞIMIZ PROJELERİ ANLATAMIYORUZ"

Geleceğin akıl terinde, insanda olduğunu söyleyen Yıldırım, yatırımın insana yapılması gerektiğini söyledi. Marmaray'ın dünya projesi olduğunu belirten Yıldırım, "Avrasya Tüneli'ni yaptık. İddia ile söylüyorum, İstanbul'un bilinen tarihinde bir dönem içinde bu kadar hizmeti hiç kimse gerçekleştiremez. Evet hizmet önemlidir ama son seçimlerde gördük ki yeterli değildir. Hizmeti tabi ki yapacağız ama insanların gönlüne giden yollarda da kusur içinde olmayacağız. 2 gün önce bir tweet gördüm hanımefendi atmış diyor ki 'Ekrem başkan eline sağlık Marmaray'a bindim, çok güzel olmuş iyi ki yapmışsın' iktidarımızın en büyük zaafı, beceriksizliği yaptıklarımızı anlatamıyoruz" dedi.

"İPEK YOLUNU BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

İNANÇDER Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Necdet Külünk, "Çin devlet başkanının ifadesiyle İpek Yolu ekonomik kemerini ve 21'inci yüzyıl Deniz İpek Yolu'nu inşa etmek için birlikte çalışacağız. Kazan kazan iş birliği çerçevesinde İpek Yolu'nu birlikte inşa edeceğiz. Çin atasözünde denildiği gibi 'şeftaliler ve erikler konuşmaz ancak onların altından bir yol oluşturun'. Yeni İpek Yolu sayesinde 2 bin yıl öncesi tarihi İpek Yolu'ndan kaynaklanan temasların sağlanması için ortam oluşturulmuştur. Çin İpek Yolu girişimini finanse etmek için 2015 yılında Asya Altyapı Yatırım Bankası kurulmuştur. Bu projenin 2 bin yıl önceki İpek Yolu'ndan farkı ülkeleri demiryolu ağlarıyla ile bağlamasıdır" dedi.

"ÜRETEN BİR NESİL OLMALIYIZ"

Kongreye ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyleyen İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Türkiye dünya liderliğine koşan bir ülke. Böyle bir ülkede hepimizi birlik ve beraberlik içinde, bulunduğumuz yerde en iyisi olma azmiyle hareket etmeliyiz. Dünyada olmayan yenilikleri yapmak suretiyle gerçekten olmamız gereken noktaya doğru koşmalıyız. Çünkü nasıl Sanayi Devrimi'ni kaçırdık şu anda elimizde dijital devrim fırsatı var. Bu dijital devrimi iyi bir şekilde kullanır ve üniversite ile sanayi iş birliğiyle dünyada olmayan yenilikleri yaparsak kısa zamanda biliyorum ki Türkiye şahlanacaktır. Üreten bir nesil olmalıyız. Üniversite olarak öğrencilerin üretmesi için projeler yapmalarını teşvik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl önce 'yerli araba üretecek bir babayiğit var mı?' demişti. 'Bu babayiğit biz olmalıyız' dedim ve kolları sıvadık. Yerli arabayı yaptık, 'yerli araba babayiğit' olarak patentimizi aldık" diye konuştu.

Konuşmasının ardından katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Binali Yıldırım, herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.