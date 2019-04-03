Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 18 İlçede Oylar Sayılıyor

İstanbul'da 18 İlçede Oylar Sayılıyor

37 dakika önce

AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerine ilişkin itirazı üzerine İstanbul'da 3 ilçede tüm oylar 15 ilçede ise geçersiz sayılan oylar yeninden sayılıyor.

İstanbul'da 18 İlçede Oylar Sayılıyor, System.String[]
AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerine ilişkin itirazı üzerine İstanbul'da 3 ilçede tüm oylar 15 ilçede ise geçersiz sayılan oylar yeninden sayılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine 18 ilçede oylar sayılıyor. İlçe seçim kurullarının itirazları üzerine verdiği kararlar doğrultusunda Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih ,Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. Yine verilen kararlar doğrultusunda Silivri Çatalca ve Kartal 1. Seçim bölgesinde tüm oyların yeniden sayımı devam ediyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:56 Kaynak: İHA

AK Parti, İstanbul, Güncel
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