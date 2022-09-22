İstanbul'da 3 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasına ilişkin şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan Güven G.'nin savcılık ifadesinde, öldürme ve yaralama eylemlerini yapanın kendisi olmadığını savunarak, silahı çekenin son zamanlarda gördüğünü iddia ettiği "cin" olduğunu öne sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, 19 Eylül'de Başakşehir'de 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra Fatih'te kimlik uygulaması yapan 2 polis memurunu silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Güven G'nin emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Zanlılar Güven G. ve olay gecesi kullandığı araçtaki diğer şüpheliler N.A, U.U. ve F.T. adliyeye sevk edildi. Olayda Celal M'nin öldürülmesi sırasında evde bulunan O.S. ile 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğünde yapılan A.Ü'nün de adliyeye getirildiği öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen 6 şüpheli savcılığa ifade verdi.

Şüphelilerden O.S. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken Güven G, N.A, U.U. ve F.T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Güven G, N.A, U.U. ve F.T. ile A.Ü'nün tutuklanmasına hükmetti.

Güven G. kendini "cinle" savundu

Şüpheli Güven G, savcılık ifadesinde, öldürülen Ergül M'nin mahalleden arkadaşı olduğunu, olay gecesi muhabbet etmek için eve çağırdığını, normalde uyuşturucu kullandığını ancak arkadaşıyla birlikteyken kullanmadığını ve havadan sudan konuştuklarını söyledi.

Amcası tarafından 3-4 ay önce silahla vurulduğunu söyleyen şüpheli Güven G, "O günden sonra 'Hannas' denilen cin kabilesinin reisini görmeye başladım. Bununla alakalı tedavi de görüyorum. Benim Ergül ile aramda herhangi bir husumet yoktu, tartışmadım. Hannas dediğim bu varlık silahı çekti, Ergül'ü vurdu. Neresinden vurduğumu hatırlamıyorum. Silah Ergül'ündü. Silahı Ergül'den merakım ve ileride kullanmak için istedim, bana verdi. Ardından ben evden çıktım. Arkadaşım Suat'ın evine gittim." ifadelerini kullandı.

Arkadaşının evine gittiğini, o sırada uyuşturucu madde kullandığını, Ergül'ün öldüğünden kimseye bahsetmediğini, fazla konuşmadığını, şüphelilerden A.Ü'nün kendisini aradığını ve onu eve davet ettiğini anlatan Güven G, sonrasında Ayhan M'yi ziyaret etmek istediğini, numarası olmadığı için arkadaşı olan şüpheli U.U'yu arayarak, Ayhan'ın evine götürmesini istediğini ifade etti.

Güven G, diğer şüpheliler U.U, N.A, F.T. ve A.Ü. ile birlikte Ayhan M'nin evine gittiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"A.Ü. ile daha samimi olduğum için o benimle geldi, diğerlerine 'ben müsait mi diye bakayım' dedim. Kapıyı Ayhan'ın babası Celal M. açtı, A.Ü, Celal M'yi görünce aşağıya indi. Celal M. oğlunun evde olmadığını söyledi. O sırada silah sesi duydum, Celal'in düştüğünü görünce kaçtım. Evde başka kimse olup, olmadığını bilmiyorum. Diğerlerinin yanına döndüm. Onlara Ayhan'ın evde olmadığını söyledim. Bayramtepe'ye beni bırakmak için yola çıktık. O sırada beni mahalleden biri arayarak polislerin evimizin önünde olduğunu söyledi. Ben korktuğum için amcam Hacı G'nin evine sığınmak istedim. Amcam saat geç olduğu için beni eve almak istemedi. Üst katında oturan amcamın kızı Sevim T, kapıyı açtı, içeri davet etti. Bana olayları sordu, Adem T. de yanındaydı. Daha sonra yengem Güllü G. yanımıza geldi. Polislerin niye geldiğini sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Daha sonra olayları tam hatırlamıyorum."

"Hannas" denilen varlığın yengesi Güllü G, amcasının kızı Sevim T. ile Adem T'ye ateş ettiğini ve kendisinin etmediğini savunan Güven G, korkusundan kaçtığını, A.Ü'nün kendisine neler olduğunu sorduğunu, "tuhaf şeyler oluyor, beni yalnız bırakma" dediğini anlattı.

Şüpheli Güven G, diğer şüpheli A.Ü. ile bir derenin kenarına oturduklarını ve sonrasında Aksaray'daki bir arkadaşını ziyaret etmek için yola çıktıklarını dile getirerek, "Arkadaşım ile konuşurken, polisler durdurmak istedi. Polis memurlarından biri bana 'kenara geç' dedi. O esnada Hannas silahı alıp, onlara ateş etti. Ben polis olduklarını bilsem asla böyle bir hareket yapmazdım. Buna karar veren Hannas'tır. Benim polislere yönelik bir kinim yoktur. Ardından A.Ü. ile birlikte kaçtık, sonra onu kaybettim. Taksiye bindim, taksiciye sürekli sesler geldiğini söyledim. Taksici çevirmeye takılmayınca bir anda üzüldüm ve onu vurmaktan vazgeçtim. Sonra Şahintepe'ye beni bıraktı." şeklinde konuştu.

Diğer şüphelilerin olaylarla ilgili olmadığını, kimseyi öldürmeyi planlamadığını ileri süren Güven G. "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Bu cinayetleri işleyen Hannas denilen varlıktır." dedi.

Detaylar

Yapılan incelemede, Güven G'nin olay günü ilk olarak Ergül M. adlı arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullandığı, aralarında alacak meselesi olduğu ve bu nedenle yaşanan tartışmanın ardından Ergül M'yi silahla öldürdüğü belirlendi.

Güven G'nin daha sonra arkadaşı A.Ü'yü (17) arayarak olayı anlattığı, ikilinin bir süre sonra birlikte uyuşturucu kullandıkları bir adrese gittikleri öğrenildi.

Burada karşılaştıkları N.A, U.U. ve F.T. ile uyuşturucu kullanmaya devam eden ikilinin daha sonra bu kişileri de yanlarına alarak uyuşturucu temini için telefonla irtibat kurdukları Ayhan M'nin evine gittikleri tespit edildi.

A.Ü'yü de yanına alarak evin kapısına giden Güven G'nin, Ayhan M'nin evde olmadığını söyleyen babası Celal M'yi silahla vurarak öldürdüğü, daha sonra yine 3 kişinin bulunduğu araca binerek amcasının evine gittikleri belirtildi.

Güven G'nin burada da amcasının eşi Güllü G'yi silahla öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de silahla yaraladığı tespit edildi.

Güven G'nin daha sonra babasının Yenibosna'da bulunan iş yerine gidip babasını tehdit edip bir miktar para alarak oradan Aksaray'a gittiği öğrenildi.

Olayları taksi sürücüsüne anlattı

Buradaki bir büfede oturdukları sırada ikilinin hareketlerinden şüphelenen ve kendilerine kimlik soran güven timi polislerine de ateş edip kaçtıkları belirlendi.

Olayın devamında Güven G'nin, A.Ü. ile farklı yönlere kaçarak bir taksiye binip Başakşehir'e gittikleri tespit edildi. Yolculuk sırasında taksi sürücüsüne 3 ayrı cinayeti ve polisleri yaraladığı olayları anlatan Güven G'nin taksi sürücüsüne, "Bana iyi davranmasaydın seni de öldürecektim" dediği öğrenildi.

Taksiden indiği bölgede geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri tarafından bir viyadük altında gizlendiği sırada yakalanan zanlının üzerinden bir tabanca ile 74 mermi ele geçirildi.

Olay

Fatih'te kimlik kontrolü yapmak isteyen polis memurları Ozan Kurutaç ve Özgür Karagöz'e silahla ateş ederek yaralayan Güven G, daha sonra olay yerinden kaçmıştı.

Kimliği tespit edilen zanlının olaydan önceki gece Başakşehir'de Ergül M'yi silahla ateş ederek öldürdüğü belirlenmişti.

Daha sonra amcasının Güvercintepe Mahallesi'ndeki evine giden saldırganın, kapının açılmaması üzerine amcasının kızı Sevim G'nin evine gittiği, burada silahla ateş edip amcasının eşi Güllü G'yi öldürdüğü, amcasının kızı Sevim G. ve Adem T'yi de yaraladığı ortaya çıkmıştı.

İki kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi daha yaralayan Güven G, polisin yaptığı operasyonla Başakşehir'de saklandığı viyadüğün altında olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalanmıştı.

Çalışmaların devamında da polislerin yaralandığı olay sırasında Güven G'nin yanında bulunan bir şüpheli ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen yaşı küçük bir zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Güven G'nin üzerinde ele geçirilen ve soruşturma kapsamında incelenen silahın, Küçükçekmece'de aynı gün Celal M'nin (71) öldürülmesi olayında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.