Üye Girişi
İSTANBUL'DA ARANAN ŞAHISLARA OPERASYON, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

İSTANBUL'DA ARANAN ŞAHISLARA OPERASYON, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

17.09.2021 05:57
İSTANBUL'DA ARANAN ŞAHISLARA OPERASYON, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA, System.String[]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde il genelinde aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Önceden haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÇATIYA ÇIKTI, MAHSUR KALDI

Operasyon yapılan adreslerden biri de, Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daire oldu. Baskın sırasında, berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı isimli kişi polisin geldiğini görünce kapıyı açmadı. Oturduğu apartmanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan Kavaklı, yan taraftaki binanın çatısına çıkınca, mahsur kaldı. Kavaklı geriye de inemeyince arkasından gelen polislerden yardım istedi.

İTFAİYE KURTARDI

Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdivenle Kavaklı'nın mahsur kaldığı binanın çatısına ulaştı. İtfaiye erleri tarafından indirilen Kavaklı, gözaltına alındı.

EYÜPSULTAN'DA GASP BİR KİŞİ YAKALANDI

Operasyonun adreslerinden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Çırçır Mahallesi oldu. Hakkında, başta gasp olmak üzere çok sayıda suçtan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan bir kişinin Güzel sokakta oturduğu adrese baskın yapıldı. Baskın sonucu yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İl genelinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların gece boyu sürdüğü öğrenildi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ARANAN ŞAHISLARA OPERASYON, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük 00:20 Son dakikada iptal edilen gol gündeme oturdu! Fenerbahçe taraftarlarının yaşadığı travma çok büyük Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası 23:15 Fatih Terim'den Lazio maçı sonrası "İtalyanca" şov! Basın toplantısına damga vurdu Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü 22:23 Cani evlat, annesini başına keserle vurarak öldürdü
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor 21:10 Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul dahil 16 kente kuvvetli yağış geliyor İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu 19:54 İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı 19:02 Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı
Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü 17:12 Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı 15:05 Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı

Son Dakika Haberleri
18:35 Davutoğlu'nun "Amed" ve federasyon kararı yorumuna MHP lideri Bahçeli'den çok sert tepki geldi: Haddini bil, haysiyet sahibi ol
17:55 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına Abdülkadir Bitigen'in verilmesi, Galatasaray taraftarlarını sinirlendirdi
17:51 Bodrum'a 200 metre uzunluğunda kruvaziyer gemisi geldi
17:50 Van sınırında kaçak göçmen operasyonu! Kamyona sıkışmış 158 Afgan göçmeni taşıyan şoföre 298 bin 778 TL ceza kesildi
17:42 Beşiktaş'tan sakatlık haberleri peş peşe geliyor! Şimdi de Welinton eklendi
17:32 Masaj salonu görünümlü işletmede 'fuhuş' baskını: 9 gözaltı
17:31 Bahis oranlarında favori görülmedi! Temsilcilerimiz G.Saray ve F.Bahçe'ye şans tanınmadı
17:29 AK Parti, kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor: Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor
17:18 Otomobilin çarpması sonucu yavru ayı yaşamını yitirdi
Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket Kendisine yabancı madde atılan Mesut Özil'den Alman tribünlerine olay hareket         
00:59
Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu         
00:07
16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti 16 yıl önceki halini paylaşan Mabel Matiz, takipçilerini şoke etti         
22:34
Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü Dünya bu esrarengiz fotoğrafı konuşuyor! Artık kullanılmayan askeri hastanede hayalet görüldü         
22:01
Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi Yılların bile eskitemediği güzellik! Arzum Onan'ın kumsal pozları çok beğenildi         
21:01
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti Amerika'ya yerleşen Tolga Karel, artan fiyatlara isyan etti         
15:49
Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı         
14:35
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu         
14:23
Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark         
14:02
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü Taliban, 9 ve 10 yaşındaki iki çocuğun kafalarını keserek öldürdü         
11:38
Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı Kız arkadaşı ile otele giden adam, hayatını kaybetti! Sevgilisi ise çatıdan aşağıya attı         
10:55
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 06:14:44. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ARANAN ŞAHISLARA OPERASYON, ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement