Son Dakika Haberleri: İstanbul'da bazı yollar '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' için kapatıldı
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da bazı yollar '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' için kapatıldı

İstanbul'da bazı yollar '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' için kapatıldı

1 saat önce

İstanbul'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' tören kutlamaları için alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da bazı yollar '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' için kapatıldı, System.String[]

İstanbul'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' tören kutlamaları için alınan tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollardan geçmeye çalışan sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Fatih ilçesinde gerçekleştirilecek olan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" tören kutlamaları ile ilgili bazı tedbirler alındı. Kutlamaların yapılacağı yollar, prova nedeniyle sabah saatlerinde kapatıldı. Kapatılan yollarda trafik ekipleri, gelen sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.


İşte kapatılan yollar:


• Adnan menderes bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,


• D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


• 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


• Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


• Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


Sofular caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


• Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


• Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi,


Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından ( Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,


• Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,


• O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş,


• Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,


Alternatif Güzergahlar


Turgut Özal Millet Caddesi,


Fevzipaşa Caddesi, - İSTANBUL

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:23 Kaynak: İHA
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