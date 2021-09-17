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İstanbul'da binlerce toplu taşıma aracı yaka kamerasıyla anlık izlenecek - Son Dakika

İstanbul'da binlerce toplu taşıma aracı yaka kamerasıyla anlık izlenecek

17.09.2021 12:16
İstanbul'da binlerce toplu taşıma aracı yaka kamerasıyla anlık izlenecek, System.String[]

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde araç içi kameralarla takip edilen binlerce toplu taşıma aracı, yaka kameralı mobil ekipler tarafından da izlenmeye başlandı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde araç içi kameralarla takip edilen binlerce toplu taşıma aracı, yaka kameralı mobil ekipler tarafından da izlenmeye başlandı. 14 Eylül'de sahaya çıkan ilk mobil ekip, yolcu gibi davranarak taksi durdurdu, kısa mesafe için 'ters yol' gerekçesi sunan taksi sürücüsünü yaka kamerasıyla görüntüledi. O anlar kameraya yansırken, taksi sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 20 gün, araç ruhsatının ise 10 gün askıya alındığı öğrenildi.

İBB tarafından hizmete sunulan ve geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete giren Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde sabit kameralara ek olarak yaka kameralı mobil ekipler de eklendi.  Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim Şefliği olmak üzere 2 birim bulunduğu merkezdeki dev ekranlarda İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve taksi dolmuşlar araç içi kameralarla takip ediliyor, şoför denetimleri yapılıyor. 84 personelin 24 saat esasına uygun olarak görev aldığı merkezde vatandaşların talep ve şikayetleri de bu merkezlerde elektronik sistemler üzerinden inceleniyor.

KISA MESAFE İÇİN 'YOL TERS' DİYEN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ YAKA KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Yaka kameralı mobil ekipler kentte belirlenen bazı noktalarda yaka kamerasıyla denetime başladı. Yolcu izlenimi veren denetim personeli, Eminönü Meydanı'nda durdurulan taksi sürücüsüne 'Taksim Meydanı'na gidiyor mu?' diye sordu. Sürücü ise 'Yol ters' cevabını verdi. O anlar yaka kamerasına yansıdı. Görevli personel daha sonra plakasını aldığı taksiyi merkezdeki görevlilere bildirdi. Kısa süre içerisinde tespit edilen taksi sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 20 gün, araç ruhsatının ise 10 gün askıya alındığı bildirildi.

"GİZLİ DENETİMLERLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, "İstanbul'da yaklaşık 15 bin taksi, 7 bin minibüs ve taksi dolmuşta kameralı araç takip sistemimiz mevcut. Kameralı araç takip sistemleri, araçları anlık olarak takip edebileceğimiz sistemlerin genel adı. İstanbul'da bu denetimler sayesinde öncelikle toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Anlık olarak bu araçları takip ediyoruz. Son dönemlerde taksi ve toplu ulaşım araçlarından çok sayıda şikayet geliyor. Müşteri seçme, araçlarda sigara içme ve adli vakaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Gelen şikayetler üzerine eski görüntüleri incelediğimizde, bazı durumlarda şikayetin ispatlanması mümkün olmayabiliyor. Bu durumda ilgili araçlara yaka kameraları aracılığıyla denetim personellerimizi intikal ediyoruz. Gizli denetimlerle ispatlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"RUHSAT VE ŞOFÖR KARTI İPTALİ GİBİ YAPTIRIMLARIMIZ MEVCUT"Son günlerde yaşanan taksi sorunlarına karşı bir sistem geliştirdiklerini ifade eden İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetim Şefi Didem Taşkıran "Son zamanlarda yaşanan taksi sorunlarına karşı sahada birtakım önlemler alıyoruz. Bunların başında yaka kameralarımız geliyor. Bu kameralarla çantalarımızda ve ceplerimizde normal bir vatandaş gibi taksiye biniyoruz. Taksi sürücülerinin maske, sigara, kısa mesafede yolcu almama ve yol uzatma problemi gibi vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çözümler üretiyoruz. Denetim birimimizde suç duyurusu kapsamında birtakım yaptırımlar uyguluyoruz. Bunların başında ise ruhsat ve şoför kartı iptali gibi yaptırımlarımız mevcut" diye konuştu.

"YAKA KAMERASI DENETİM AÇISINDAN İYİ OLACAK"

Yaka kamerasının denetim açısından faydalı olacağını belirten taksici Salim Sever (40) "Yaka kamerasını ilk kez sizden duydum. Denetim açısından iyi olacak. Kameraların tüm toplu ulaşım araçlarında olması gerektiği gibi taksilerde de olması gerektiğini düşünüyorum. Panik butonunu hiç kullanmadık. Kullanmamızı gerektirecek bir durum henüz olmadı ama olması durumunda kullanacağız" ifadesini kullandı. Mevcut kamera sisteminin taksicilere olan güveni artırdığını düşünmeyen Kadir Çelik (32) ise şunları söyledi: "İnşallah yaka kameralarının bir çözümü olur. Ama yapacak olan yine yapar. Evladına o parayı yedirebilen her şekilde yedirir."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da binlerce toplu taşıma aracı yaka kamerasıyla anlık izlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da binlerce toplu taşıma aracı yaka kamerasıyla anlık izlenecek - Son Dakika
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