İstanbul'da Bozkırlılar buluşması

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay İstanbul'da Bozkırlılarla bir araya geldi.

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay İstanbul'da Bozkırlılarla bir araya geldi.



İstanbul'da düzenlenen etkinlikte konuşan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, birlik ve beraberliğiyle her zaman örnek olan Bozkırlıların İstanbul'da bir araya gelmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bozkırlı hemşehrimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile yine Bozkırlı hemşehrimiz Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ile birlikte, milletvekillerimizle hep birlikteydik ve beraberdik. Bu yüzden bugünün anlamı çok daha kuvvetliydi. Bu birlik ve beraberliğimizin her daim devam etmesini diliyorum." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da yaşayan Bozkırlılara da çağrıda bulunan Başkan Saygı, "Bu yıl ki Ramazan bayramında tüm hemşehrilerimizi Bozkır'a davet ediyorum. Bu bayramda sıla-ı rahim yapmanız için sizleri Bozkır'a bekliyorum. Hep birlikte, el ele, gönül gönüle bir bayram geçirmeye davet ediyorum." diye konuştu.



Etkinliğe, İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, Okul Müdürü Zafer Tanrıverdi, öğretmenler, veliler ve mezun olan olan öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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