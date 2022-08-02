İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu

02.08.2022 15:25
İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu Operasyonda 2'si Bulgaristan uyruklu 10 kişi yakalanırken, lüks çiftlik evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Silivri'de uyuşturucu hap sentez merkezi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda 30 kilo 158 gram...

İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 2'si Bulgaristan uyruklu 10 kişi yakalanırken, lüks çiftlik evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de uyuşturucu hap sentez merkezi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda 30 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Nefes kesen operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Bulgaristan polisiyle eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Silivri, Küçükçekmece, Avcılar ve Fatih'te 2'si Bulgaristan uyruklu olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı hap sentez merkezi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda ise 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram marijuana ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan 6'sı adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı. Geriye kalan 4 şahıs hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu YASADIŞI ORGAN NAKLİ OPERASYONUNDA BULGARİSTANLI 2 KİŞİ YAKALANDI YASADIŞI ORGAN NAKLİ OPERASYONUNDA BULGARİSTANLI 2 KİŞİ YAKALANDI
Kaynak: İHA

Bulgaristan, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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