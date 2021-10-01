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Çin'in "Doğu Türkistan politikası" protesto edildi - Son Dakika

Çin'in "Doğu Türkistan politikası" protesto edildi

01.10.2021 13:00
Çin'in

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, 33 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Çin'in Doğu Türkistan politikasını protesto etti.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, 33 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Çin'in Doğu Türkistan politikasını protesto etti.

Çin'in İstanbul Konsolosluğu civarında toplanan ve konsolosluk binası önüne gelmek isteyen grup, Haydar Aliyev Caddesi'ni bir süre trafiğe kapattı. Polislerin uyarıları ve önlemleri ile yolu trafiğe açan gruptakiler çeşitli sloganlar attı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, grup adına yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarının oradaki halkın medeniyet mirasını yerle bir ettiğini savundu.

Doğu Türkistanlı çocukların kendi kültürlerinden uzak yetiştirilmeye çalışıldığını öne süren Oğuzhan, "Bölgede yaşayan insanların kendi kimlikleriyle yaşama, ailelerin evlatlarını eğitme özgürlükleri elinden alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan, 2017'den beri 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlının kamplarda tutulduğunu belirterek, bununla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine çağrıda bulunulduğunu dile getirdi.

Doğu Türkistan'da Müslümanların maruz kaldığı sorunlara değinen Oğuzhan, "Tüm İslam alemi ve Türk dünyasının Müslüman Türk Doğu Türkistan halkının yanında durmasını bekliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Keneşi gibi uluslararası kurum ve kuruluşları da dayanışmaya çağırıyoruz." dedi.

Doğu Türkistan Ülkeler Birliği Başkan Vekili Mahmud Muhammed de basın açıklamasını "Arapça" okudu.

Açıklamanın ardından gruptakiler dağıldı.

Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi
Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İstanbul, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in 'Doğu Türkistan politikası' protesto edildi - Son Dakika


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