Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

04.02.2026 09:09  Güncelleme: 10:08
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden küçük yaşta çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın almak ve bu verileri dijital ortamda depolamakla suçlanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda yapılan çalışmalarda, çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüpheli kişiler tespit edildi.

47 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Dijital materyalleri üzerinde inceleme işlemleri tamamlanan ve suça konu içerik tespit edildikten sonra bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese yapılan peş peşe baskınlarda 47 kişinin "şüpheli" olarak gözaltına alındığı belirtildi.

TÜM ELEKTRONİK CİHAZLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi.

VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan 47 şüpheli, ifadeleri alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların ifade işlemlerinin ilerleyen saatlerde başlayacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, İstanbul, 3. Sayfa, Tuzak, Çocuk, Suç

