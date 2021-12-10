İstanbul'da "Çözümsüzlüğe Çözüm Arayışları" paneli düzenlendi - Son Dakika

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde İstanbul Üniversitesinde "Çözümsüzlüğe Çözüm Arayışları" başlıklı panel düzenlendi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Mülteci Dernekler Federasyonu, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Genç İHH Üniversite ve İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) tarafından düzenlenen panel, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Avukat Uğur Yıldırım'ın okuduğu basın açıklamasıyla başlayan panelin başlangıcında, İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir'in yaptığı açılış konuşmalarının ardından İNSAMER'in hazırladığı Suriye Yaşanabilirlik Raporu'ndan derlenen video çalışması gösterildi.

Suriye'nin Haseki bölgesindeki PYD/ YPG kontrolündeki Hol kampı ve kriz bölgelerinde yaşanan hak ihlallerinin son bulması için çözüm önerileri de sunulan basın açıklamasında, uluslararası boyutta yaptırım gücü bulunan devletler ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların somut adımlar atması gerektiği kaydedildi.

En fazla hak ihlaline maruz kalan gruplardan birinin de mülteciler olduğu belirtilen açıklamada, "Suriye'nin Haseki bölgesinde yer alan PYD/YPG'nin kontrolündeki Hol Kampı insan haklarının en ağır şekilde ihlal edildiği kampların başında gelmektedir. YPG eliyle bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş olan kampta, 64 binden fazla mültecinin bulunduğu, bu mültecilerin yüzde 94'ünü kadın ve çocukların oluşturduğu ve kamptaki çocukların yüzde 53'ünün de 12 yaşından küçük olduğu BM raporlarında yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

BM'ye göre Suriye'de yaklaşık 11,1 milyon kişi sağlıklı beslenme sıkıntısı yaşıyor

Üç oturum halinde gerçekleştirilen panelde Suriye, Filistin ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan hak ihlalleri ve çözüm önerileri tartışılırken, panele, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından 9 konuşmacı katıldı.

İNSAMER Ortadoğu Araştırmacısı Riad Domazeti, BM verilerine göre Suriye'de yaklaşık 11,1 milyon kişinin sağlıklı beslenmede sıkıntı yaşadığını, 6,5 milyon kişinin acil insani yardım aldığını ancak söz konusu yardımların düzenli olarak verilmediğini aktararak yaşanan gıda krizine dikkati çekti.

Suriye'deki mülteci kamplarındaki kötü koşulların insani kriz seviyesine ulaştığını belirten konuşmacılardan İrfan Tatlı, Hol kampında köle ve organ ticareti yapıldığına dair ciddi iddiaların gündeme geldiğini dile getirdi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin ve kız kardeşinin toplama kamplarında maruz kaldığı insan hakları ihlallerini paylaşan konuşmacı Medine Nazimi, " Doğu Türkistan'daki kampları mülteci kampları olarak düşünmeyin, o toplama kampları, soykırım, işkence ve tecavüz kamplarıdır." dedi.

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Başkanı Nureddin İzbasar, yaptığı sunumda, bölgenin tarihine ilişkin detaylar paylaşarak, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da 16 bin camiyi yerle bir ettiğini söyledi.