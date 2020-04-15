İSTANBUL'DA FIRINCILAR HAFTA SONUNDAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIR 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA FIRINCILAR HAFTA SONUNDAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIR 2 - Son Dakika

İSTANBUL'DA FIRINCILAR HAFTA SONUNDAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIR 2

6 saat önce

İSTANBUL'DA FIRINCILAR HAFTA SONUNDAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIR 2 Beyza Nur GÜLER-Alper KORKMAZ-Mertcan ÖZTRÜK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'daki fırıncılar, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi hazırlıklarını yaptı.

İSTANBUL'DA FIRINCILAR HAFTA SONUNDAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIR 2

Beyza Nur GÜLER-Alper KORKMAZ-Mertcan ÖZTRÜK-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'daki fırıncılar, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi hazırlıklarını yaptı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma yasağını açıkladığı andan itibaren İstanbul'da fırıncı esnafı ve valiliğimiz ile organize bir şekilde hazırlıklarımızı başlattık. Yine bu sefer hiçbir sıkıntı yaşatmayacağız." dedi. Çetin, "Vatandaşlarımız endişelenmesinler. Depolarımız dolu. Üretimlerimizde de en küçük bir problem yaşanmayacaktır" diye konuştu.

"HAFTA SONU EKMEK SATIŞLARINDA ARTIŞ OLMADI"

Geçen hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası ekmek satışlarında artış olmadığını ifade eden Çetin, "Ekmek satışında ilave bir artış söz konusu olmadı ama kısa zamanda açıklandığı için, o anda bir izdiham yaşandı. Ertesi gün biz hem mağazalarda hem mahallelerde, sokaklarda ekmek satışı yaparak bunu tolore ettik. Bu manada çok büyük aksilikler gözlenmedi. Tüm vatandaşlarımız talep ettikleri ekmeklere ulaştılar. Ulaşamayanlara da araçlarımızla birebir gönderdik. Gönderemediğimiz noktalarda da vefa destek grupları kanalıyla ilettik" dedi.

"SADECE 22.00'DEN 24.00'E KADAR BİR YOĞUNLUK YAŞANDI"

Geçen hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı esnasında, vatandaşların yasağın açıklamasından sonraki ilk iki saat dışında ekmek bulmak konusunda sıkıntı yaşamadığını söyleyen Çetin, "Bizim en büyük hammaddemiz un ve maya. Hammadde depolarımız doluydu. 1 haftalık stoklarımız sürekli var. Onun için çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Dolayısıyla sadece saat 22.00'dan 24.00'e kadar bir yoğunluk oldu. Vatandaşlarımız yöneldiler. Bir panik havası oluştu ama o süreçten sonra kesinlikle ekmek arzında İstanbul halkına en küçük bir sıkıntı yaşatmadık. Araçlarımıza birer, ikişer personel ekledik. Biri ekmeği dağıtsın, biri parayı alsın diye hijyeni de korumak manasında sadece öyle bir ekstra işçilik ve emek sarf ettik. Onun dışında farklı gözlemlediğimiz bir hadise olmadı" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA SONU HİÇBİR SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ"

Fırınlarda tüm hazırlıkların yapıldığını ve bu hafta hiçbir sorun yaşanmayacağını kaydeden Çetin, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma yasağını açıkladığı andan itibaren İstanbul'da fırıncı esnafı ve valiliğimiz ile organize bir şekilde hazırlıklarımızı başlattık. Yine bu sefer hiçbir sıkıntı yaşatmayacağız. O iki saatlik dilimde yaşanan problemler bu defa oluşmayacak çünkü insanlar 3-4 gün evvelden sokağa çıkma yasağını biliyorlar. Tedbirlerini alacaklardır. Hafta sonu da geçen hafta yaşanan yoğunluğun yaşanmayacağını düşünüyorum. İstanbul'da hiçbir kaygı, sorun, problem oluşmayacaktır. Vatandaşlarımız endişelenmesinler. Depolarımız dolu. Üretimlerimizde de en küçük bir problem yaşanmayacaktır. Ben meslektaşlarımıza burada bir şeyler söylemek istiyorum, geçen hafta cumartesi-pazar günü araçlarımızın sokaklarda ekmek dağıtması noktasında bazı meslektaşlarımızın birbirlerinin önünde-arkasında ekmek satması noktasında ufak da olsa tartışmalar gözlemledik. Bu manada bizlerin duyarlı olması gerekiyor. Araçlarımızı fırın olmayan sokaklara sevk etmemiz gerekiyor. Fırının yanında ekmek satılması normal değil. Amacımız ekmeğe ulaşılması zor noktalara ulaşmak. Bu çok önemli bir konu. Geçen hafta bu konuda sıkıntı yaşandı. Bu konunun bizim nezdimizde toparlanması gerekiyor. Bunun dışında hiçbir problem yaşamadık. 39 ilçe kaymakamlığı, vefa destek grupları ile bu süreci yöneteceğiz. İstanbul'da ekmek girmeyen ev olmayacak. Bize ulaşan, bilgisi gelen her eve ekmek ulaştıracağız."

"KORONAVİRÜS NEDENİYLE EKMEK SATIŞLARI YÜZDE 35 DÜŞTÜ"

Koronavirüs salgınından dolayı son günlerde vatandaşların evde kalması nedeniyle ekmek satışlarında düşüş olduğunu da sözlerine ekleyen Çetin, "Kesinlikle ekmek arzı noktasında hiçbir problem yok. Ekmekle ilgili hammaddelerimiz depolarımızda dolu. Panik yapmasınlar, bize güvensinler. İstanbul'da şu anda ortalama 3 bin 100 adet fırın var. Yüzde 30-35 oranında satışlarda düşüş var. Halkımızın un ve maya talebi var bugünlerde. Evde kaldıkları bu dönemde pasta, börek, ekmek yapıp boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Biz şu anda 12-12,5 milyon ekmek üretiyoruz. Hatta daha fazlasını üretme imkanımız da var ama vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda üretimimizi yapıyoruz" dedi.

"HAFTA SONUNA HAZIRLIK YAPIYORUZ"

Kadıköy Göztepe'de bir başka fırıncı Cafer Güler, "Hafta sonu çok yoğunluk olmadı, her zamanki gibiydi. Hazırlık yapıyoruz bu hafta sonu için. Gerekli unumuzu, mayamızı stokladık. Hazırız. Dağıtım konusunda arabamız olmadığı için buradan temin ettik, vatandaşlar gelip aldı. Bu hafta sonu dağıtım arabası temin edebilirsek yapacağız. Fırıncılar odası da tedarik bakımından talimat veriyor. Vatandaş ekmeksiz kalmasın diye. Dün çok yoğundu, hiçbir şey kalmadı. Bugün kimse yok" diye konuştu.

"BU HAFTA SONU DAHA ÇOK EKMEK ÜRETECEĞİZ"

Bu hafta sonu her zamankinden daha fazla ekmek üretimi yapacaklarını dile getiren Fırın sahibi Mehmet Erol da, "Her şeyimiz hazır. Unumuz, odunumuz, susamımız. Bütün hazırlığımızı yaptık, hazır kıtada bekliyoruz. Geçtiğimiz Cuma akşamı haberimiz olmadığı için ekmek azdı, bazı kişilere yetişti, bazı kişilere yetişmedi ama yine de pide çıkarttık. 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Bu hafta sonu daha fazla ekmek üretimi yapacağız. Perşembe akşamından hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.

"HAFTA SONU DEĞİL PAZARTESİ GÜNÜ YOĞUNLUK OLDU"

Göztepe'de bir fırında çalışan Hasan Kaçmaz da şunları söyledi: "Sokağa çıkma yasağında biz kendi imkanlarımız ile burada paket servisler gerçekleştirdik. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızı mağdur etmemek amaçlı burada kendi hazırlıklarımızla bir şeyler yapamaya çalıştık. Onun dışında dün bayağı bir yoğunluk oldu. İçeride ne kadar hazırlığımız varsa hepsini vatandaşa sunduk gibi bir şey oldu. tezgahımız tamamen bitti. Onun dışında tüm ekmekleri sattık. İçeride kendi yaptığımız bazlamalarımız vardı. En son onları vermeye başladık insanlara. Onların dışında ekmek kalmadı, kendimiz eve ekmek götüremedik. Kendimiz ekmeksiz kaldık. Sokağa çıkma yasağından hemen sonra, benim mesaim 10: 00'da başlıyor. Fırına dün geldikten sonra aralıksız bir şekilde çalıştık. Benin fikrim, sokağa çıkma yasağı yeniden olur, ne kadar olur bilmedikleri için dün vatandaşlar kendi imkanlarınca stok yaptı. Paket servisi yaptık, elimizden ne kadar gelirse. Bir tane motorumuz var onun dışında vatandaşlar kendi gelip aldı."

İSTANBUL'DA FIRINCILAR HAFTA SONUNDAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA HAZIR 2

Beyza Nur, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:42 Kaynak: DHA

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