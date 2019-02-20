Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

İstanbul'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

1 saat önce

İSTANBUL'da aksam saatlerinde bastıran sis nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor.

İstanbul'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
İSTANBUL'da aksam saatlerinde bastıran sis nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor. 

Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesiyle seferlerde gecikmeler meydana geliyor. THY ve Anadolujet'in bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışı planlanan çok sayıda seferi iptal edildi.

Öğle saatlerinde etkisini yitiren ancak akşam saatlerinde tekrar etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Bu nedenle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'da iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendiriliyor. Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları'nın Marsilya İstanbul uçağı Ankara'ya, Kiev - İstanbul seferi İzmir'e, Viyana-İstanbul uçağı Ankara'ya, Minks-İstanbul uçağı, Ankara'ya yönlendirildi. 

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN İPTAL EDİLEN SEFERLER

20.55 TK 7524 Antalya

21.35 TK 7256 Ankara

21.40 TK 7518 İzmir

22.20  TK 2984 Ankara

22.35  TK 7514 İzmir

22.45 TK7286 Konya

22.45 TK7224 Erzincan

22.55 TK7264 Adana

00.15 TK 2918 İzmir

Sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:12 Kaynak: DHA

İzmir, Sabiha Gökçen, Ankara, İstanbul, Güncel
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