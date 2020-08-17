İstanbul'da ikinci baro için ilk adım atıldı - Son Dakika

İstanbul'da ikinci baro için adım atıldı. Barolarda tekelciliği bitiren, kamuoyunda 'çoklu baro' olarak bilinen düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. Böylece avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin imzayla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı.

İlk ikinci baro girişimi İstanbul'da oldu. Bir araya gelen avukatlar, yeni baro için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da ikinci baro için gerekli 2 bin imzaya ulaşıldı. RESMİ SÜREÇ PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Mevcut avukat sayısına göre ise Ankara, İzmir ve Antalya'da da birden fazla baro kurulabiliyor. Kanun uyarınca her baro, baro başkanı dahil 4 delege ve ilaveten 5 bin avukat için bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği'nde temsil edilecek.

(İHA)