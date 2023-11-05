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İstanbul'da Kuraklık: Barajlardaki Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika

İstanbul'da Kuraklık: Barajlardaki Su Seviyesi Düşüyor

Son Güncelleme: 05.11.2023 11:09

İstanbul'da bu yıl yağışların azalması nedeniyle 10 barajdan 3'ünde su seviyesi yüzde 3'lere düştü. Kentte yaşanan kuraklık ve sıcak hava nedeniyle su sağlayan barajlardan bazıları kurudu. Büyükçekmece Gölü'nde su doluluğu son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstanbul'da su sağlayan barajlardan Sazlıdere, Pabuçdere, Kazandere, Terkos, Elmalı, Alibey, Istrancalar, Darlık ve Ömerli barajlarının su seviyeleri kritik seviyeye düştü. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, su kullanımında tasarruf yapılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da bu yıl yağışların azalması nedeniyle 10 barajdan 3'ünde su seviyesi yüzde 3'lere düştü.

Son yılların en büyük kuraklıklarından birini yaşayan kentte, yağışların uzun yıllar ortalamasının altında olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kentte su sağlayan barajlardan bazıları kurudu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü kuraklıktan etkilendi.

Geçen yıl, gölde aynı dönemde yüzde 46,64 olan su doluluğu yüzde 3,97'ye düştü. Söz konusu oran son 11 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

AA ekibince havadan görüntülenen Büyükçekmece Gölü'nde daha önce dolu olan bölgelerden suların çekildiği, kuraklık nedeniyle toprağın kuruyup çatladığı görüldü.

Su seviyesi en düşük Sazlıdere Barajı

Kentte su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Sazlıdere oldu.

Barajda su doluluk oranı geçen yıl 5 Kasım'da yüzde 44,02 iken bugün itibarıyla yüzde 2,77'ye geriledi.

Pabuçdere Barajı ise kuruma noktasına geldi. Bugün su doluluk oranı 3,45 iken, geçen yılın aynı dönemde yüzde 3,42 ölçülmüştü.

Kazandere Barajı'nda da geçen sene 5 Kasım'da yüzde 27,01 olarak tespit edilen doluluk oranı yüzde 7,3'e kadar düştü.

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 7,95 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 43,34 olarak kayıtlara geçmişti.

Elmalı Barajı'nda geçen yıl 5 Kasım'da 43,58 olan doluluk oranı, son 6 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 16,04'e kadar geriledi.

Alibey Barajı'nda doluluk son 9 yılın en düşük seviyesinde

Alibey Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 22,9 olan doluluk oranı yüzde 17,71'e düştü. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.

Istrancalar'da ise geçen yıl yüzde 26,78 olan doluluk oranı, bugün yüzde 27,59 olarak belirlendi.

Darlık Barajı'nda da geçen yıl 5 Kasım'da yüzde 41,72'lik doluluk oranı, bugün yüzde 28,83 oldu.

Ömerli Barajı'nda su doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 38,12 olurken, geçen yılın aynı döneminde yüzde 42,92 olarak kayıtlara geçmişti. Bu oran da son 9 yılın en düşük seviyesi olarak dikkati çekti.

Ayrıca kente su sağlayan 10 barajın 7'sinde su seviyesi yüzde 20'nin altına düşerken, genel doluluk ise yüzde 17,59 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su kritik seviyede

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluğun kritik seviyeye düştüğünü söyledi.

Yağışların azalmasının barajlardaki doluluğu hızlı düşürdüğünü belirten Prof. Dr. Toros, "Genel doluluk yüzde 18'in altına düştü. Bazı barajlarda ise neredeyse su kalmadı." dedi.

Prof. Dr. Toros, kısa vadede su kullanımı konusunda önlemler alınmasının önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kentte yaşayanlar, kullandığı suyun 3'de 1'i kadar tasarruf yapabilirse İstanbul susuz kalmayacaktır. Bunu yaptığımız takdirde yeni yağışlar gelinceye kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ayrıca mutfakta, lavaboda, duşta, sifonda kullandığımız su miktarını azaltmalıyız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kuraklık: Barajlardaki Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Kuraklık: Barajlardaki Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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