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İstanbul'da sağanak alarmı! Valilik saat verdi, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika

İstanbul'da sağanak alarmı! Valilik saat verdi, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

11.11.2023 14:31

Meteoroloji ile AKOM'un ardından İstanbul için bir uyarı da Valilik'ten geldi. Açıklamada kuvvetli gök gürültülü yağışın akşam 17.00-18.00'e kadar süreceği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Akşam saatlerine kadar dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Öte yandan bazı ilçelerde sağanak hayatı olumsuz etkiledi, ağaçlar devrildi.

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

BAZI İLÇELERDE YAĞIŞ BAŞLADI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini göstermeye başladı. Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta gök gürültülü yağmur etkili olurken Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da ise şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor.

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

AĞAÇ DEVRİLDİ

Avcılar Cihangir halk pazarını da yoğun yağış sonrası su bastı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, suyun içinde ilerlemeye çalıştı. Sarıyer Çayırbaşı Caddesi'nde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle bir otoparktaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda buradaki 4 araç hasar gördü ve iletişim hatlarına ait bazı kablolar koptu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı.

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Anadolu Yakası'nda da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Ümraniye'de ise kuvvetli yağış görülüyor. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için buldukları tentelerin altlarına sığındı. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da sağanak alarmı! Valilik saat verdi, fırtına ağaçları devirdi

AĞAÇ ARABANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Rüzgarın etkili olduğu Bakırköy Ataköy'de Adnan Kahveci Bulvarı'nda orta refüjdeki ağaç, caddede ilerleyen otomobilin üzerine devrildi. Ağaç otomobilin şoför kısmının bulunduğu bölümdeki cama zarar verdi. Otomobilde hasar oluştuğu görüldü. Olay nedeniyle caddede trafik oluştu. Kaza yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sağanak alarmı! Valilik saat verdi, fırtına ağaçları devirdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da sağanak alarmı! Valilik saat verdi, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sağanak alarmı! Valilik saat verdi, fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi - Son Dakika
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