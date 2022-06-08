Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı - Son Dakika
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Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı

08.06.2022 15:43

8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde İstanbul'daki bazı kıyılarda belediye ekiplerince temizlik yapılırken, dalgıçlar da sudaki atıkları çıkardı.

8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde İstanbul'daki bazı kıyılarda belediye ekiplerince temizlik yapılırken, dalgıçlar da sudaki atıkları çıkardı.

Marmara Belediyeler Birliği koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri tarafından düzenlenen etkinliklerde, vatandaşların da katılımıyla sahil kenarlarındaki parklarda ve denizde temizlik yapıldı.

Kadıköy İskelesi'nde İBB'ye bağlı İSTAÇ tarafından yapılan etkinlikte denize giren dalgıçlar su altı temizliği yaptı. Tekneyle açılan ekipler de deniz yüzeyini temizledi.

Ekiplerin sudan çıkardıkları atıklar etkinlik alanında sergilendi.

Deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan temizlikte, sudan çıkarılan malzemeler arasında televizyon, bilgisayar, cep telefonu, bisiklet, lastik, kask, ayakkabı, peruk ve sandalye gibi atıklar yer aldı.

Pendik sahil şeridinde de çalışma yapan belediye ekipleri, çöpleri topladı.

Beşiktaş'ta sahil şeridi temizlendi

Beşiktaş Belediyesince düzenlenen temizlik etkinliğine belediye ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Cemil Topuzlu Parkı'nda başlayan çalışmalar, sahil şeridi boyunca devam ederek Bebek Parkı'nda sona erdi. Etkinliğe katılanlar Marmara Denizi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Zeytinburnu Belediyesi de Kazlıçeşme sahilde temizlik çalışması yaptı.

Belediye temizlik görevlileri sahil boyunca temiz yaparken, belediye ekiplerinin kurduğu çadırda etkinliğe katılan çocuklara uçurtma dağıtıldı.

Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı
Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı

YORUMLAR
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BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı BALIKESİR - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı ÇANAKKALE - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı ÇANAKKALE - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi ve kıyılarda temizlik yapıldı - Son Dakika

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