İSTANBUL'DA MEYDANLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ YOLLAR BOŞ KALDI - Son Dakika
İSTANBUL'DA MEYDANLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ YOLLAR BOŞ KALDI
29.11.2020 09:48
İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, sabah saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Çengelköy Sahili sessizliğe büründü.
İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, sabah saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Çengelköy Sahili sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle meydanda denetim yapan polis ekipleri ise dışarıya çıkan vatandaşları tek tek durdurarak kontroller sağladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve istiklal Caddesi ve Bakırköy İncirli D-100 Karayolu boş kaldı.
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29.11.2020 09:58:50. #1.11#
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