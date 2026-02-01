İstanbul'da öğretmenler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul'da görev yapan bazı öğretmenler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öğretmenler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Beykoz Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu rehber öğretmeni Özlem Horasan, bu yıla özel "Gazze: Açlık" kategorisinde Muhammed Nassar'ın "Gazze'ye insani yardım malzemeleri havadan bırakıldı", "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karelerini oyladı.

Horasan, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla birlikte geliyor" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmud Ebu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını seçti.

Oylamanın ardından fotoğrafları değerlendiren Horasan, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Horasan, duygusal anlamda çok güzel fotoğrafların çekildiğini dile getirerek, "Hem çok duygulandıracak hem de çok mutlu kareleri canlı olarak çekmiş olmalarını, onların bütün emeklerini takdir ediyorum. Çok güzel çekimler, her yıl bunu severek de takip edeceğim." dedi.

"Bir yılın böyle gözümün önünden akıp gitmesi güzel"

Okul öncesi öğretmeni Meltem Yanıkoğlu Ayaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere gıda dağıtımı", "Portre" kategorisinde Mahmud Ebu Hamda'nın "Annenin kıymetlisi" karelerini oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten koparılmış", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" karesine oyunu kullanan Ayaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya meydan okumak" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmurda mutlu" fotoğrafını seçti.

Ayaz, yaptığı değerlendirmede, projenin çok güzel olduğunu belirterek, AA'nın tüm foto muhabirlerine teşekkür etti.

Bütün bir yıl boyunca acısı ve tatlısıyla zor anlar yaşandığını kaydeden Ayaz, "Belki bakması kolay. Burada biz de baktık ve oy verdik ama yaşaması çok zor anlardan da oluşan fotoğraflar var. Büyük zaferler, unutamayacağımız anlardan da oluşan fotoğraflar var. Bir yılın böyle gözümün önünden akıp gitmesi güzeldi." diye konuştu.

Üsküdar Kandilli Kız Lisesi'nde Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği yapan Nihat Kavçın ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere gıda dağıtımı", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yıllar sonra" fotoğrafına oyunu kullandı.

Kavçın, "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alev binicisi", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya meydan okumak" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Neşe Arı'nın "Bir peri masalından" karesini oyladı.

Oylama sonrası değerlendirmelerde bulunan Kavçın, AA'nın yakın tarihte çok önemli bir role sahip olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kavçın, AA'nın bir milletin var olma iddiasını duyurmak için haberler ürettiğine dikkati çekerek, "Bunu çok önemsiyorum. AA'nın sadece olup biteni duyuran değil, ulusal hafızamızın inşasına katkı sunduğunu da düşünüyorum. 'Yılın Kareleri' projesinin de bu köklü anlatıyı zenginleştirdiğini ve fotoğrafın ana tanıklık gücünü ortak bir hafızaya dönüştürdüğünü düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Gazze: Açlık kategorisindeki fotoğraflardan çok etkilendim"

Üsküdar Bağlarbaşı İlkokulu sınıf öğretmeni Cemal Dalyan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail tarafından açlığa terk edilen Filistinliler, yardım dağıtım noktasının etrafında toplandı", "Portre" kategorisinde Mahmud Ebu Hamda'nın "Annenin kıymetlisi" karelerine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yeni bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Stadyumların sesi" karesini seçen Dalyan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya meydan okumak" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmurda mutlu" fotoğrafını beğendi.

Dalyan, oylamanın ardından şunları kaydetti:

"Gazze: Açlık kategorisindeki fotoğraflardan çok etkilendim. Sebebi ise yıllardır zulüm altında yaşayan bu insanların bir savaştan kurtulduklarını sanarken, bu kez de açlıkla mücadele etmek zorunda kalmalarıydı. Ne yazık ki bizler sadece izlemekle yetiniyoruz. Seçtiğim resimde belki çocuğuna yemek götüremeyen bir annenin çaresizliğini, gözlerindeki umutsuzluğu gördüm. Bu görüntü beni derinden etkiledi."

Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde adalet alan öğretmeni İlhan Aşanboğa, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını oyladı.

"Öğrencilerime de uygulamak istediğim bir çalışma oldu"

Kadıköy Anadolu Lisesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Rukiye Kılıç, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" fotoğrafını seçti.

"Portre" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Buzda heykel", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Kar yaran", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oyladı.

Oylamanın ardından değerlendirme yapan Kılıç, "Genelde duygusal veya fantastik olanları seçerim gibi geliyordu ama öyle değilmiş. Bazı fotoğraflar güldürdü, bazı fotoğraflar duyguya hitap etti, bazısı şaşırtıcı şekilde geldiği için tercih yaptım. Birkaç tanesinde kararsız kalır gibi oldum. Arkadaşlar gerçekten iyi çalışmışlar, çok beğendim. Öğrencilerime de uygulamak istediğim bir çalışma oldu." diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sevdenur Aydın, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze: Açlık" kategorisinde "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını beğendi.

Aydın, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesine oy verdi.

Fotoğrafları değerlendiren Aydın, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinli halkı görüyoruz. Bu sahnede şunu söyleyebilirim ki gerçekten çaresizliğin, umutsuzluğun vücut bulmuş hali bu fotoğraf. Bizim yardımlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz burada. Demek ki bizler daha fazla yardımda bulunursak, insanların bu şekilde değil de yemekle buluşmasını görebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Filiz öğretmenin "Gazze: Açlık" kategorisinde tercihi

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Kız Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Filiz Er, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti.

Beykoz Defterdar Mehmet Bey İlkokulu özel eğitim öğretmeni Müzeyyen Bakar ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" karesini oyladı.

Bakar, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını beğendi.

Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafında çocukların hayattan beklentilerini göremediğini gördüğünü anlatan Bakar, onların yemek dahi bulamadıklarını ifade etti.

Bartın Şehit Sinan Ocak Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Özdem Ünal da "Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafından yana kullandı.

Ünal, "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.