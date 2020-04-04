İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda açıkladığı yeni önlemler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ile gönderdiği genelge ile hayata geçirildi.

İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda açıkladığı yeni önlemler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ile gönderdiği genelge ile hayata geçirildi. Yeni alınan önlemler kapsamında 30 Büyükşehir ile akciğer rahatsızlığının en çok görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı.

30 BÜYÜKŞEHİR İLE ZONGULDAK'A GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirleri hayata geçiren Türkiye'de yeni önlemlerden birisiyle ulaşım daha da zor hale getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada 'Dışarıya çıkma oranı maalesef hala fazla' demesinin ardından kurulun aldığı tavsiye kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği ve Erdoğan'ın da talimatıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece 00.00 itibariyle durdurulmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığının göndermiş olduğu genelge ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarıteslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilecek. Aldıkları izin belgeleriyle şehre giriş çıkış yapan araçlar ise 72 saat sonra tekrardan geldikleri ile dönecek.

EN ÇOK VAKA VE ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI İSTANBUL'UN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Koronavirüs salgınından Türkiye'de en çok etkilenen il olan megakent İstanbul'un giriş ve çıkışları, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 15 gün süreliğine durduruldu. Dünya genelinde Pandemi hastalık olarak ilan edilen koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan önlemler saat 00.00 itibariyle hayata geçirildi. TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri araç giriş ve çıkışına izin vermezken; genelge de belirtilen ayrıcalıklı olan araçların belgeleri kontrol edilerek giriş ve çıkışlarını yapmaları sağlandı. Polis, koronavirüs tedbirlerini yolculuk yapan vatandaşlara sık sık hatırlattığı gözlerden kaçmadı.

İRSALİYESİZ YÜK TAŞIYAN BİR TIR SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Genelge ile belirlenen kurallara aykırı taşımacılık yapan TIR sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Portakal yüklü TIR sürücüsüne irsaliyesinin olmadığı ve uyku süresini aştığı gerekçesiyle ceza kesildi ve çıktığı ile geri gönderildi. Bazı vatandaşların ısrarı da gözlerden kaçmayan detaylar arasındaydı. Bir vatandaş evinin İstanbul'da olduğunu söyleyerek 'Dışarıda mı kalayım abi' diye polis ekiplerine uzun süre ısrarda bulundu. Ekipler, sürücüden ilgili belgeleri E-Devlet üzerinden göstermesini isteyerek geçişini sağladı. Doktor ve diğer tıp çalışanlarının da kimliklerini göstererek geçişlerine izin verildi. Ayrıca Panama Başkonsolosluğu'na ait bir aracında geçişine gerekli belgeler istendikten sonra izin verildi.Oluşturulan kontrol noktasında Özel Harekat Polisleri de güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.

(Hanifi Bayar/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:25 Kaynak: İHA

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