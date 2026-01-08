Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu - Son Dakika
Yaşam

Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu

08.01.2026 22:00
İstanbul'da etkili olan fırtınada yürümekte zorlanan anne ve bebeğini polis ekipleri kalkanlarıyla korudu. O anlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından paylaşıldı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına günlük yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.

ÇOCUKLU ANNEYE POLİS KALKANI

Fırtına sırasında yürümekte güçlük çeken bir anne ve bebeğinin yardımına polis ekipleri koştu. Çevik Kuvvet polisleri, kalkanlarıyla rüzgara set çekerek aileyi korudu.

"KAHRAMAN MESAİ ARKADAŞLARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUZ"

O anlara ilişkin görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, "İstanbul'da etkisini artıran lodos sırasında, bebeğiyle yoluna devam etmeye çalışan bir annemize, polislerimiz kalkanlarıyla destek oldu. Kahraman mesai arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gökhan Gökhan Gökhan Gökhan:
    helal olsun dayı oğlu 6 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN Oğuz YALMAN:
    Böyle insanların yüzü hürmetine hala iyi giden birşeyler var 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
