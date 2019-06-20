İstanbul'da sağanak yağış
2 saat önce
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:25 Kaynak: AA
'da sağanak yağış etkili oluyor. Anadolu Yakası
'nda özellikle Beykoz
ve Üsküdar
'da, Avrupa Yakası
'nda Şişli
ve Beyoğlu
'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.
Yağışla birlikte havanın serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Üsküdar Sahil'de yürüyüş yaptı.
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