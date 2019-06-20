Son Dakika Haberleri: İstanbul'da sağanak yağış
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İstanbul'da sağanak yağış

2 saat önce

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.

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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nda özellikle Beykoz ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beyoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular ıslanmamak için kuytu yerlerde yağmurun dinmesini bekledi.
Yağışla birlikte havanın serinlemesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, Üsküdar Sahil'de yürüyüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:25 Kaynak: AA
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