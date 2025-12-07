İstanbul\'da Sağanak Yağış Etkili

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura yakalananlar, şemsiyeleriyle ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Sağanak sırasında bazı kişiler tramvay durağı ve kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise yağmura aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü. Turistler ve İstanbulluların yağmur altında fotoğraf çektiği görüldü.
