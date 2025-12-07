İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili - Son Dakika
İstanbul'da Sağanak Yağış Etkili

07.12.2025 17:49
İstanbul'da gece başlayan sağanak yağış, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla etkisini arttırıyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura yakalananlar şemsiyeleriyle yürüdü bazıları duraklara sığındı. Turistler ise yağmurun altında fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura yakalananlar, şemsiyeleriyle ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Sağanak sırasında bazı kişiler tramvay durağı ve kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise yağmura aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü. Turistler ve İstanbulluların yağmur altında fotoğraf çektiği görüldü.

Kaynak: DHA

