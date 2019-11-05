İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün sahte içki üreterek Avcılar ve Silivri'de piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat çalışması ve teknik takibin ardından, 6 adres ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen bin 292 şişe ve bin 190 litre alkol, 100 sahte TAPDK bandrolü, 20 bin farklı markalara ait içki etiketleri, bir alkolmetre, 3 plastik tank, 650 boş içki şişesi, 4 makaron sigara sarma makinesi, 210 gram kaçak tütün, bin 200 doldurulmuş makaron, 400 boş makaron ile içki yapımında kullanılan esanslar ve gıda boyaları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.