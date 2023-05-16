Karısını ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahıs, arkasında bir de not bıraktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi 79. Sokak'ta bir kişinin elinde silahla camda durduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KARISINI VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Pencerede elinde silahla dışarıya not kağıtları atan İnan T'nin bağırarak, eşiyle çocuğunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

"MECBUR KALDIĞIM İÇİN İKİSİNİ DE KATLETTİM"

Taşçı'nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz" yazdığı öğrenildi.

POLİSLER EVE GİRMEDEN İNTİHAR ETTİ

İnan T'nin müzakereci polislere cevap vermeyerek içeri girmesi ve ardından silah sesi gelmesi üzerine binaya giren özel harekat ekipleri, İnan T. ile eşi Gülay T. ve oğlu Efe T'yi vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.