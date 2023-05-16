Karısını ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahıs, arkasında bir de not bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Karısını ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahıs, arkasında bir de not bıraktı

16.05.2023 15:05

İstanbul Esenler'de bir kişinin elinde tabancayla pencereye çıkarak eşiyle çocuğunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi. Eve giren polisler, 3 kişinin cansız bedenini bulurken şahsın, "Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim." şeklinde yazılı olan bir not bıraktığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi 79. Sokak'ta bir kişinin elinde silahla camda durduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KARISINI VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

Pencerede elinde silahla dışarıya not kağıtları atan İnan T'nin bağırarak, eşiyle çocuğunu öldürdüğünü ve intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine özel harekat ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

"MECBUR KALDIĞIM İÇİN İKİSİNİ DE KATLETTİM"

Taşçı'nın eşinin kardeşlerini suçladığı notta, "Sevgili eşim ve oğlum, kendilerini 5 para karşılığında kendi şeref ve haysiyetlerini satanlar içinde sizi bırakmak asla istemedim. Mecbur kaldığım için eşim ve oğlumu katlettim. Eşim şerefli namuslu dünyanın en iyi kadınıdır. Benim için oğlum da aynısıdır. Geride kalan herkes bundan bir ders alsın. Hak eden herkese diyorum. Oğlum ve Güloşum bu ölümü hak etmedi inşallah benden beter olursunuz" yazdığı öğrenildi.

İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti

POLİSLER EVE GİRMEDEN İNTİHAR ETTİ

İnan T'nin müzakereci polislere cevap vermeyerek içeri girmesi ve ardından silah sesi gelmesi üzerine binaya giren özel harekat ekipleri, İnan T. ile eşi Gülay T. ve oğlu Efe T'yi vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da eşini ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karısını ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahıs, arkasında bir de not bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
22:40 ATA İttifakı ortağı Millet İttifakı'na göz kırptı! AP'den ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:38 Galatasaraylıların gözü kulağı bu maçta! Sarı-kırmızılılar bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:46:28. #1.13#
SON DAKİKA: Karısını ve oğlunu öldürdükten sonra intihar eden şahıs, arkasında bir de not bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement