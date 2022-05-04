İstanbul'da tespit edilen 582 kaçak göçmen için sınır dışı kararı - Son Dakika
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İstanbul'da tespit edilen 582 kaçak göçmen için sınır dışı kararı

04.05.2022 09:57

Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 582 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı.

Ekipler düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor! 582 kaçak sınır dışı edilecek

YAKALANAN 582 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlar ile sokak ve meydanlarda yapılan uygulamalarda, 140'ı Pakistan, 24'ü Bangladeş, 21'i Suriye ve geri kalanı çeşitli ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için İstanbul İl Göç İdaresindeki Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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582 düzensiz göçmen yakalandı 582 düzensiz göçmen yakalandı İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI İSTANBUL'DA 3 GÜNDE 204 GÖÇMEN YAKALANDI

Eyüpsultan, İstanbul, Beyoğlu, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tespit edilen 582 kaçak göçmen için sınır dışı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da tespit edilen 582 kaçak göçmen için sınır dışı kararı - Son Dakika
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