İstanbul'da Vapurdan Atlama Krizi

06.02.2026 14:54
Eminönü-Üsküdar seferinde bir kişi vapurdan suya atladı, yolcular seferber oldu, kurtarıldı.

İstanbul'da bir kişi, Şehir Hatları'nın Eminönü Üsküdar seferini yapan vapurdan suya atladı. Vapurdan bulunanlar suda çırpınan şahıs için seferber olurken, adam bir tekne tarafından sudan çıkarılarak kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Şehir Hatlarının Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi bilinmeyen bir nedenle vapurdan Boğaz'ın bu gibi suyuna atladı. Şahsın suda çırpındığı gören yolcular, bağırmaya başladı. Vapurda bulunan görevli, suda çırpınan şahsa can simidi fırlatırken, yolcular ise yüzmesi yönünde uyarıda bulundu. Herkes sudaki kişi için seferber oldu. Bazı yolcuların şahsı montu çıkarması yönünde öneride bulunduğu görülürken, adam can simitlerine doğru yüzmeye çalıştı. Bir süre sonra bölgeye gelen başka bir tekne şahsı sudan çıkararak kurtarınca herkes rahat bir nefes aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vapurda bulunan bir kişi, "Biz böyle gidiyorduk. Geminin arka tarafında, gidiş yönünün tersindeydik. Birisi atlamış. Biz atladığını ya da düştüğünün farkında değiliz. Ben sadece adamı suda görünce bağırmaya başladım. Birisi gemiden düştü, arkadaşı yok mu diye. Kaptan dönüş yaptı. Gidip aldık çok şükür kurtardık. Herkese geçmiş olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Üsküdar, Eminönü, Son Dakika

