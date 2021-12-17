Yağışın da etkisiyle trafik arttı - Son Dakika

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı bölgelerde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında yağışlı havanın etkisiyle trafikte aksamalar yaşanırken, evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor. Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunlu yaşanıyor. D-100 kara yolu Uzunçayır-Göztepe yönü, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Pendik yönü, Edirne ve Ankara yönünde ise trafikte yoğunluk görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Edirne istikametinde Topkapı'dan başlayan trafik, Avcılar- Beylikdüzü arasında bazı mevkilerde durma noktasına geliyor.

Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Beşiktaş ve Levent istikametinde trafikte yoğunluk artıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyoluna bağlantı yollarında trafik bazı noktalarda yavaşlıyor.

İBB trafik uygulamasına göre kent genelindeki yoğunluk saat 18.30 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.