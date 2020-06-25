İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR ARTTI, HAVALAR ISINDI SİVRİSİNEK SORUNU BAŞLADI - Son Dakika

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR ARTTI, HAVALAR ISINDI SİVRİSİNEK SORUNU BAŞLADI

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,"Havalar bir açıyor bir kapanıyor bu da tam sivrisinekler için iyi bir ortam""Yerel yönetimlerin altyapıya çok önem vermesi lazım.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz,

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"Havalar bir açıyor bir kapanıyor bu da tam sivrisinekler için iyi bir ortam"

"Yerel yönetimlerin altyapıya çok önem vermesi lazım. Buna çöplerin toplanması, düzgün atılması da dahil olmak kaydıyla temiz bir ortam temiz bir çevre, sağlıklı bir çevre demek"

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Osman BAKIR/İSTANBUL, DHA

İstanbul'da yağışların artması ve ani sıcakların gelmesiyle birlikte sivrisinek sayısında artış meydana geldi. Özellikle Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayanlar artan sivrisinekler sebebiyle akşam saatlerinde pencerelerini açamadıklarını ve rahatsız olduklarını söyledi.  Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Havalar bir açıyor bir kapanıyor bu da tam sivrisinekler için iyi bir ortam" dedi.

İstanbul'da son dönemlerde artan yağışlar ve sıcaklıklar sebebiyle sivrisinek sayısı da çoğaldı.  Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayanlan, artan sivrisinek sebebiyle sıcak havalarda pencerelerini açamadığını ve ilaçlamanın yetersiz olduğunu belirtiyor.

"YAĞIŞLI HAVALARI SEVİYORLAR"

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da bu havaların sivrisineklerin üremesi için çok elverişli olduğunu dile getirerek, "Sivrisinekler kış uykusuna yatan canlılar. Yumurtalarını bırakıyorlar. Nisan, Mayıs gibi havalar ısınmaya başlayınca ortaya çıkıyorlar. Yağışlı havaları seviyorlar. Sadece yağış yetmiyor, havaların sıcak da gitmesi önemli. Bu da sinek popülasyonunun artmasına sebep oluyor. Havalar bir açıyor bir kapanıyor bu da tam sivrisinekler için iyi bir ortam" dedi.

"BU DURUM ALTYAPIYLA ALAKALI"

Prof. Dr. Yılmaz, "Yağmur suları göletlerde birikiyor ya da durgun sulara gidiyor. Yağmur sularıyla birlikte bir yere sürüklenen bazı materyallerde infeksiyöz etkenler olabilir. Bu durum altyapıyla alakalı. Bu işin topyekün değerlendirilmesi lazım. Yerel yönetimlerin altyapıya çok önem vermesi lazım. Buna çöplerin toplanması, düzgün atılması da dahil olmak kaydıyla temiz bir ortam temiz bir çevre, sağlıklı bir çevre demek. Aynı zamanda temiz insan ve hayvan sağlığı demektir" diye konuştu. Sivrisineklerden korunmak için tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, "Önemli olan bunlardan korunmak. Korunmak için de yerel yönetimlerin ilaçlamalara önem vermesi gerekiyor. Bu ilaçlamalarda çevreye zarar vermemeye dikkat etmek gerekiyor. Kişisel olarak da uzun kıyafetler giyerek kendimizi koruyabiliriz.  Sinek kaçırıcı yağlar sürülebilir. Evde de kesinlikle sineklik taktırmak gerekir" uyarısında bulundu.

"PENCERELERDE SİNEKLİK OLDUĞU HALDE GİRİYOR"

Çevredeki sivrisineklerden rahatsız olduğunu ve ilaçlama araçlarının az sayıda geldiğini söyleyen Mehmet Bulat, "Tahtakale mahallesinde oturuyorum. Akşamları çok sıkıntı çekiyoruz. Pencerelerde sineklik olduğu halde giriyor. Orada bir dere var, kokuyor da. Onun da etkisi var. Yeşil alanları da tıraşlamıyorlar şu sıralar. İlaçlama araçları da az sayıda geliyor" dedi.

"YAĞMURDAN SONRA ÇOK ARTTI"

Çocuklarını sürekli sivrisineklerin ısırdığını dile getiren Tülay Tanyeli de "Yağmurdan sonra özellikle çok arttı. Bir de kuyular var kuyulardan dolayı arttığını düşünüyorum. Yaklaşık bir aydır durum böyle. İlaçlama yapılıyor ama yağmur yağdığı için yine aynı. Yağışlar bitmeden sineklerin gideceğini düşünmüyorum" diye konuştu. Arif Dikici, "Akşamları evin içerisini devamlı sinekler basıyor. Cam pencere açamıyoruz.  Çok ciddi sivrisinek sıkıntısı var. İlaçlıyorlar ama fayda etmiyor" şeklinde konuştu.

Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR ARTTI, HAVALAR ISINDI SİVRİSİNEK SORUNU BAŞLADI - Son Dakika

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