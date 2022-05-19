Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı

19.05.2022 13:59

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla organize ettiği etkinlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İstanbul'daki üniversite öğrencileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla organize ettiği etkinlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Gençlik Şöleninde Üniversiteli Gençler ile Doğada Yürüyoruz" etkinliği, Belgrad Ormanı Neşet Suyu Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile bölge müdürlüğü yetkilileri ve üniversite öğrencileri, yeşil alanda 6 kilometre yürüdü.

Fahrettin Ulu, yürüyüş sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlik şöleninde gençlerle bir arada olduklarını söyledi.

Belgrad Ormanı'ndaki etkinliği gençleri doğayla buluşturmak, doğa bilincini, sevgisini ve mutluluğunu gençlerle yaşamak için düzenlediklerini anlatan Ulu, "Organizasyonda Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ve İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencilerimizle birlikte aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve Kızılayımız var." diye konuştu.

Gençleri ekran bağımlılığından kurtarıp doğayla buluşturmanın önemine değinen Ulu, şu görüşleri dile getirdi:

"Sağlıklı nesil yetiştirmek için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi yeniden tesis etmek için bu aktivitelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimize çok güveniyorum, onlarla birlikte yeniden doğayı keşfedeceğiz. Doğanın içindeki güzellikleri de onlara hep birlikte sunma imkanını yeniden yakalayacağız."

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğrencisi Mert Can Ese de güzel bir yürüyüş yapmayı ve keyifli geçmesini umduğunu söyledi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Rümeysa Cansu Turan ise günün önemi dolayısıyla sporu içinde barındıran bir etkinlik düzenlemek istediklerini, bunun için de en uygun ortamın Belgrad Ormanı olacağını düşündüklerini anlattı.

Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı
Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı
Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı
Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı
Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı
Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı
Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı
Üniversiteli gençler, 19 Mayıs dolayısıyla doğa yürüyüşü yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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