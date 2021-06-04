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İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı - Son Dakika

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı

04.06.2021 14:13
İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı, System.String[]

Süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya Türkiye Aile Birliği çatısı altında "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren çeşitli dernek ve platformlara üye bir grup Kocaeli'ye ulaştı.

Süresiz nafaka ve çocuk haczi gibi konulara dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya Türkiye Aile Birliği çatısı altında "Adalet Yürüyüşü" gerçekleştiren çeşitli dernek ve platformlara üye bir grup Kocaeli'ye ulaştı.

Kocaeli Adliyesi önünde toplanan grup, "Çocuk haczi insanlık suçudur", "Çocuklar babasız kalmasın", "Nafakaya acil ve adil düzenleme" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Boşanmanın Fer'i Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği (BOFİSDER) Başkanı Nihat Yörük, İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı halde yasal uygulaması olan 6284 nolu uygulamanın devam ettiğini söyledi.

Türkiye Aile Birliği çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları olarak İstanbul'dan Ankara'ya yaptıkları yürüyüşte her ilde farklı bir aile mağduriyetini işleyeceklerini belirten Yörük, Kocaeli'de gündeme getirecekleri konunun tek taraflı beyan hakkı ve sonrası olduğunu kaydetti.

Tek taraflı beyanın psikolojide doğurabileceği sorunların göz ardı edildiğini savunan Yörük, bu sayede art niyetlilerin de yapmak istediğine yardımcı olunduğunu ileri sürdü.

Yörük, aile mahkemelerinde kamera kaydı olması gerektiğini belirterek, "Denetimsiz, kamera kayıtsız çocuk görüşleri de tam bir sansasyon. Şu halde tek taraflı beyana bakarak davayı kabul ettiniz ama yargılama uzadı ve çocuk artık bir tarafa yabancılaştı." dedi.

Türkiye Aile Platformu adına Ankara'ya yürüyecek olan grup, açıklamanın ardından bir sonraki basın açıklaması için Sakarya'ya hareket etti.

Nafaka mağdurları, sırasıyla gidilecek Sakarya, Düzce, Bolu, Kızılcahamam ve 11 Haziran'da Ankara'da basın açıklaması yapacak.

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı
İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı

İstanbul, Kocaeli, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Türkiye Aile Birliği üyeleri Kocaeli'ye ulaştı - Son Dakika


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