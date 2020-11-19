4'üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde hedef; 1 milyar dolar iş hacmi

Bu yıl 4'üncü kez yapılacak olan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin (İEZ) 2020 programı ve hedeflerinin paylaşılması için düzenlenen toplantıda konuşan Devlet Eski Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, "Biz ülkemize inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Katılımcılarla ikili masa şeklinde çalışmaları da hedefliyoruz. Mevcut durumda 1 milyar dolar tutarında yatırım hedefimiz var" dedi.

Bu yıl 'Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi' ana temasıyla 4'üncü kez yapılacak olan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin (İEZ) 2020 programı ve hedefleri, düzenlenen bir basın toplantısıyla duyuruldu. 10 Aralık tarihinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde ve Kalyon PV Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek zirve, Yeni Dünya Düzenine Geçiş, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Turizmin Geleceği, Ekonomik Boyutu ve Havacılık, Toplum 5.0, Siber Savaşlar ve Yapay Zeka, Tarımda Sürdürülebilirlik ve Uluslararası Gıda Arz Güveliği ile Kovid-19 Sonrası Sağlık Ekonomisinin Değişenleri gibi konulara odaklanacak.

4. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin tanıtım toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Devlet Eski Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada; İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili İbrahim Pektaş, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve Mercedes Benz Türk Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Saltık, Astor Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Turkish Kargo Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özer hazır bulundu. DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Mercedes Benz Türk İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin sponsorları arasında yer aldılar.

'BÜYÜME GÖRÜLÜR, KALKINMA HİSSEDİLİR'

Ekonomilerin halihazırda kırılgan olduğu bir dönemde salgın etkisiyle tüm ekonomilerde eksi büyümelere gelindiğini belirten Tüzmen, çözümün inançlı insanların atacağı cesur adımlarda saklı olduğunu ifade etti. Büyümenin rakamlarla ifade edilen, kalkınmanın ise hissedilebilen farklı kavramlar olduğunun altını çizen Tüzmen, "Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri, hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı, karşılıklı etkileşimin artarak fiziki sınırların ortadan kalktığı bir dönemdeyiz. Dünya ekonomisindeki kırılganlığın etkisiyle sayısız şirket el değiştirmekte, devletler uluslararası alanda şirket almak isteyen müteşebbisleri teşvik ediyor. Zaferlerin artık ordularla değil, güçlü ekonomiler, güçlü şirketlerle kazanıldığı; günümüzde yabancı şirketlerin ülkemizde yatırım yapması, Türk şirketlerinin de uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket alması, Türkiye'nin borç alan değil yatırım yapılan bir ülke olabilmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi ve sayısının artması noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak; İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin vizyonudur" diye konuştu.

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerini değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izinin derhal azaltması gerektiğine dikkat çeken Tüzmen, kadınların arazi ve mülk gibi ekonomik kaynaklar üzerinde eşit haklara sahip olmasını sağlamanın hayati önem taşıyan bir hedef olduğunu belirtti.

"1 MİLYAR DOLAR YATIRIM HEDEFİMİZ VAR"

İstanbul Ekonomi Zirvesi öncesinde yatırım iklimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Tüzmen, "Konu başlığımız sürdürülebilir kalkınma için ekonominin yeniden dizyan edilmesi. Bu iddialı bir konu. Ancak biz de iddialı bir ülkenin iddialı insanlarıyız. Her türlü şartta hedefe odaklı insanlarla birliktelik sağlayabilmek önemli. Salgın sonrasında yatırım iklimi oldukça sıkıntılı bir hale geldi. Ancak doğru hamlelerde, şeffaflıkla ve inançla aşılabileceğini düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Biz ülkemize inanıyoruz ve güveniyoruz. Kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Bunun sağladığı altyapıyla devamını en iyi şekilde getirebileceğimize de inanıyoruz. Şu an için henüz erken olsa da katılımcılarla ikili masa şeklinde çalışmaları da hedefliyoruz. Mevcut durumda 1 milyar dolar tutarında yatırım hedefimiz var" şeklinde konuştu.

"YATIRIM İKLİMİ İÇİN GÜVENE İHTİYAÇ VAR"

Yabancı yatırımcının iştahını ele alan Tüzmen, "Aslında dünyada para var. Yatırım iklimin oluşması için karşılıklı güvenin tesis edilmesi lazım. Türkiye başlangıçta güvenli ülke imajını verdi ama son dönemde dünya genelinde ve komşu ülkelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle yatırımcının iştahı azaldı. Önceki zirvelerde yenilenebilir enerjinin Türkiye'ye gelmesini hedef koymuştuk. Güneş enerjisi konusunda Türkiye'de ciddi bir yatırım yabancı ve yerli yatırımcıların sermayesiyle sağlandı. Bu yıl yapacağımız zirvede, yenilenebilir enerji konusunda 1 milyar dolarlık yatırım hedefliyoruz. Yabancı yatırımcılarla yapılan ön anlaşmalar var" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE İYİ EĞİTİMLİ GENÇ NÜFUS VAR"

Türkiye'nin yüksek teknoloji gamında yeni yatırımlara açık olduğunu vurgulayan Tüzmen, "Bu yatırımlarla kendini yenileyen üreticilerimizin ihracat imkanlarının da çok daha rahatlıkla hazırlayabileceklerine inanıyorum. Bu ülkede genç bir nüfus var. İyi eğitimli genç nüfusumuz sadece Türkiye'de değil dünyada da büyük başarılara imza atıyor. Bugün her yeni inovasyonun arkasında Türkiye'den yetişmiş bir bilim insanını görebiliyoruz. Bunlar son derece önemli esas kaynak burasıdır" dedi.