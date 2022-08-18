Bu isimlerin yanı sıra İstanbul'da görev yapan 21 emniyet müdürü ve emniyet amiri de farklı illerde görevlendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Emniyet Müdürlüğünde atamalar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.