Son Dakika Haberleri: İstanbul, gayrimenkul piyasasından en az etkilenen illerin başında!
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İstanbul, gayrimenkul piyasasından en az etkilenen illerin başında!

1 saat önce

Son bir yıl içerisinde dövizdeki artış ve faizlerdeki yükseliş sebebi ile durağanlaşan hatta gerileyen gayrimenkul piyasasından en az etkilenen illerin başında İstanbul geliyor.

İstanbul, gayrimenkul piyasasından en az etkilenen illerin başında!, System.String[]

Bu hattı takiben Yeni Havalimanı civarında olan Arnavutköy Bölgesi başta olmak üzere Çatalca ve Silivri ilçeleri de alım ve satımların yoğun olduğu mevkiler arasında yer almakta.

Bu bölgelerde önceki yıllara göre gayrimenkul fiyatları büyük bir artış göstermese de özellikle arazi fiyatlarında belirli bir artış gözlenmekte. Önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen ve İstanbul'un doğu ucu ile batısını Edirne ve Çanakkale'ye kadar bağlayıp uzatacak olan Kuzey Marmara Otobanı ile birlikte bu hattın civarındaki arazi fiyatlarında olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen fiyat artışı devam etmekte. Ülkemizdeki faiz artışları sebebi ile her ne kadar yerli gayrimenkul yatırımcıları paralarını çekselerde döviz değerindeki artışlarla beraber yabancı yatırımcılar başta İstanbul ve az önce sıraladığımız bölgelerde gayrimenkul yatırımlarını giderek arttırmaktalar. Başta Katar, İran, Irak ve Suudi Arabistan vatandaşları bu bölgelerde yoğun olarak yatırım yapan ilk ülkeler arasında yer almakta.

Öyle gözüküyor ki artık önümüzdeki on yıl içerisinde İstanbul'un doğusundan batısına hatta bir ucundan Edirne diğer bir ucundan Çanakkale'ye kadar tüm hatları konutlaşacak ve gelişecek olup ne yazık ki bu gelişimde de yabancı yatırımcıların payı da söz konusu olacaktır.

Arnavutköy, İstanbul, Emlak

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:15 Kaynak: Bültenler
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